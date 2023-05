I pediatri chiedono di intervenire contro la carenza di medicinali

L'insufficiente produzione e stoccaggio di medicinali di base per i bambini viola la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, affermano i medici. © Keystone / Christian Beutler

I farmaci per bambini e adolescenti scarseggiano in tutta Europa, avvertono le associazioni di pediatri di Svizzera, Germania, Austria, Francia e Italia. Esse chiedono ai ministri della Sanità di affrontare la significativa carenza in modo rapido, affidabile e permanente.

La richiesta è stata formulata in lettere aperte ai rispettivi ministri della Salute, ha dichiarato lunedìLink esterno l'Associazione svizzera dei pediatri. La lettera svizzera è stata indirizzata ad Alain Berset.

"Solo pochi anni fa era inimmaginabile che la salute dei nostri bambini e adolescenti sarebbe stata messa in pericolo in modo permanente da un'acuta carenza nella disponibilità, ad esempio, di antibiotici, antipiretici e antidolorifici, farmaci per l'asma e vaccini", hanno scritto.

I bambini e gli adolescenti hanno bisogno di un numero relativamente basso di farmaci, che non sono necessariamente intercambiabili con quelli per gli adulti, hanno spiegato. "La carenza significherebbe che i trattamenti non potrebbero più essere eseguiti in modo adatto ai bambini e in conformità con le linee guida terapeutiche".

I pediatri svizzeri hanno anche fatto riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenzaLink esterno, che sancisce il diritto dei bambini al più alto livello di salute raggiungibile.

"L'insufficiente produzione e conservazione dei farmaci di base per i bambini viola questo diritto", hanno affermato.

