I voli speciali per l'asilo trasportano a volte un solo deportato.

L'anno scorso sono stati effettuati 24 voli speciali per 115 richiedenti asilo respinti. © Keystone / Ennio Leanza

Secondo un articolo della NZZ am Sonntag, i voli speciali per l'espulsione dei richiedenti asilo respinti sono scarsamente utilizzati. In cinque casi l'anno scorso solo una persona da espellere era sull'aereo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2023

Keystone-SDA/ts

Altra lingua: 1 English (en) Special asylum flights sometimes carry only one deportee (originale)

L'anno scorso sono stati effettuati ventiquattro voli speciali per 115 richiedenti asilo respinti, ha rivelatoLink esterno il giornale domenicaLink esterno. La Segreteria di Stato per la Migrazione (SEM) ha confermato, su richiesta dell'agenzia di stampa svizzera Keystone-SDA, che i voli speciali sono stati talvolta scarsamente utilizzati e hanno portato a una sola espulsione.

Di norma, per i voli speciali sono stati utilizzati aerei con spazio per 30-190 persone, ha dichiarato la SEM.

La NZZ am Sonntag, che ha avuto accesso ai dati della SEM, ha dichiarato che l'anno scorso cinque aerei sono decollati con un solo deportato a bordo.

I parlamentari non si sono divertiti. "Questa è una deportazione in un jet privato con assistenza VIP", ha dichiarato Damian Müller del Partito Radicale-Liberale di centro-destra. "Il costo e la ricompensa sono sproporzionati".

Martina Bircher, del Partito Popolare Svizzero di destra, si è detta favorevole a deportazioni coerenti, "ma vogliono rendere il volo massicciamente più costoso per la loro stessa popolazione - o addirittura vietarlo del tutto - e i richiedenti asilo respinti vengono trasportati in jet privato".

CH13.000 a persona

Il basso tasso di occupazione è anche il risultato di cancellazioni con breve preavviso, secondo la responsabile della SEM Christine Schraner Burgener. La responsabile della SEM, Christine Schraner Burgener, ha dichiarato che i voli sono sempre riservati a diversi richiedenti asilo respinti, ma a causa di ragioni mediche, di una sentenza del Tribunale Amministrativo Federale o della scomparsa della persona respinta, gli aerei a volte decollano con poche persone a bordo.

Lo scarso utilizzo della capacità dei voli speciali ha comportato costi elevati. La SEM ha stimato un costo di 13.000 franchi svizzeri (14.400 dollari) per richiedente asilo respinto, senza contare i costi di sicurezza e le spese per la scorta di medici e osservatori.

Tuttavia, il SEM ha sostenuto che ne vale la pena. Ad esempio, nel caso dei rimpatri di Dublino, è necessario rispettare le scadenze per evitare che la Svizzera diventi responsabile della persona, il che comporterebbe costi molto più elevati.

Schraner Burgener ha affermato che non si tratta solo di questioni legali, ma anche della credibilità del sistema di asilo svizzero. "È importante che i richiedenti asilo che non hanno alcuna prospettiva di protezione in Svizzera sappiano che devono lasciare il nostro Paese in tempi brevi", ha dichiarato.

I voli speciali vengono effettuati solo in casi eccezionali. La maggior parte dei rimpatri avviene con voli di linea.

Altri sviluppi Altri sviluppi Perché il popolo svizzero si fida dello Stato Nel confronto internazionale, la Svizzera sembra godere di grande stabilità. Una ragione importante è la fiducia nelle istituzioni.

Articoli menzionati Perché il popolo svizzero si fida dello Stato

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative