Il Cantone di Ginevra promette 40 milioni di franchi alla Croce Rossa in difficoltà

Una vista della sede globale del CICR, con la sede europea delle Nazioni Unite sullo sfondo, a Ginevra. Keystone / Laurent Gillieron

Il governo cantonale di Ginevra si è impegnato a stanziare 40 milioni di franchi svizzeri (44,8 milioni di dollari) in fondi di emergenza per il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), che sta attraversando gravi difficoltà finanziarie.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 giugno 2023

RTS/sb

Il CICR, con sede a Ginevra, sta lottando da tempo con una grande carenza di fondi. Di conseguenza, deve effettuare tagli consistenti al personale umanitario e agli uffici in tutto il mondo. Il CICR ha chiesto ai grandi donatori di intervenire per fornire i fondi urgentemente necessari.

La donazione di emergenza una tantum da parte del governo di Ginevra dovrebbe aiutare il CICR a svolgere alcune missioni essenziali, come garantire lo sviluppo e la tutela del rispetto del diritto umanitario internazionale o il sostegno alla protezione dei detenuti e delle popolazioni civili.

Il governo cantonale spera che questo impegno per il 2023 invii "un segnale forte" ad altri donatori affinché contribuiscano a sostenere l'organizzazione umanitaria fondata 160 anni fa a Ginevra.

Il CICR sta affrontando una delle peggiori situazioni finanziarie della sua storia. Il 23 maggio ha annunciato che quest'anno le misure di riduzione dei costi comporteranno la perdita di 1.800 posti di lavoro presso la sede centrale e le delegazioni in tutto il mondo e la chiusura di almeno 26 dei suoi 350 siti globali.

L'organizzazione ha avvertito che sta affrontando un deficit nel suo budget desiderato di 2,79 miliardi di franchi svizzeri (2,99 miliardi di dollari) per il 2023. Il budget complessivo è quasi raddoppiato in dieci anni, passando da 1,18 miliardi di franchi svizzeri nel 2012.

Il 30 marzo, il consiglio di amministrazione del CICR ha approvato tagli per 430 milioni di franchi svizzeri per quest'anno e l'inizio del prossimo.

La raccolta di fondi è particolarmente difficile. A marzo, il direttore del CICR Robert Mardini ha dichiarato ai media che "le donazioni per gli aiuti umanitari in generale sono diminuite" e che il conflitto tra Russia e Ucraina ha portato a "dimenticare" le crisi in altre parti del mondo.

Ma alcuni dipendenti sono frustrati dalla direzione che l'organizzazione ha preso negli ultimi dieci anni. All'inizio di giugno, la radio pubblica svizzera RTS ha riferito che 2.500 dipendenti del CICR hanno firmato una lettera aperta alla direzione dell'organizzazione per esprimere la loro rabbia. Essi incolpano i precedenti dirigenti per quella che definiscono una "deriva di bilancio". Sostengono che il CICR è troppo grande e ha perso di vista la sua missione principale: proteggere i civili in conflitto, visitare i prigionieri e riunire i parenti scomparsi.

