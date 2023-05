Il caso del Sudan: cosa c'è da sapere sull'evacuazione dalle aree di crisi

Khartoum il 16 aprile 2023. L'aeroporto è sotto tiro. Proprio accanto ad esso l'ambasciata svizzera (cerchiata in giallo). Keystone / Maxar Technologies Handout

Le persone che volevano lasciare il Sudan non hanno potuto contare sull'aiuto dell'ambasciata svizzera. Che tipo di assistenza è tenuta a fornire la Confederazione? Domande e risposte sull'Operazione Sudan.

Perché il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è stato criticato a causa del Sudan? È stato soprattutto uno svizzero all'estero vallesano a raccontare al Tages-AnzeigerLink esterno la sua esperienza nel Paese africano: mentre ha potuto constatare come altri Paesi - Belgio e Germania - abbiano informato tempestivamente i loro cittadini e le loro cittadine all'estero per telefono, e-mail e SMS, "la Svizzera è stata del tutto assente in questa crisi".

Anche a livello nazionale il fatto che la Svizzera non fosse in grado di effettuare l'evacuazione da sola è stato molto criticato. Dipendeva dalla buona volontà di altri Stati.

Come è attrezzato il Dipartimento federale degli affari esteri per affrontare simili eventi? Con il suo centro di gestione delle crisi, il DFAE è in grado di reagire rapidamente e in modo standardizzato alle evenienze più gravi. Con le due app "Travel Admin AppLink esterno" per chi viaggia all'estero e "SwissInTouchLink esterno" per chi è espatriato, ha inoltre creato canali di comunicazione specifici per le aree di crisi.

L'ambasciata era vuota

Tuttavia, anche il diplomatico francese Marc Finaud del Centro di studi sulla sicurezza di Ginevra sottolinea l'importanza del lavoro diplomatico: "I consolati devono essere in contatto con i loro cittadini, gli indirizzi devono essere aggiornati", dice a RTSLink esterno.

Quali sono state le difficoltà in Sudan? L'escalation di violenza è iniziata sabato 15 aprile, quando l'ambasciatore Christian Winter e tutto il personale della sede diplomatica avevano un fine settimana di riposo.

Da quel momento in poi, la maggior parte della legazione svizzera non è riuscita a entrare nell'edificio dell'ambasciata per nove giorni.

Ma solo lì avrebbero avuto canali di comunicazione con collegamenti satellitari. "Abbiamo cercato di operare con walkie-talkie e internet", ha detto Winter dopo essere tornato in Svizzera. Non era quindi possibile operare da Khartoum. Berna ha dovuto dare il cambio.

Come funzionava la comunicazione con gli svizzeri e le svizzere all'estero? Fino al martedì successivo allo scoppio della guerra, nella comunità svizzera di Khartoum regnava il silenzio. Dopo quattro giorni di combattimenti, la Svizzera è riuscita finalmente a portare due collaboratrici all'ambasciata grazie alla scorta francese. "Solo allora hanno potuto stabilire un contatto con la comunità svizzera", spiega il DFAE.

L'edificio dell'Ambasciata di Svizzera a Khartoum. La residenza dell'ambasciatore e gli alloggi del personale non si trovano nello stesso luogo. EDA

Prima comunicazione quattro giorni dopo

In questo giorno, tutti i cittadini e le cittadine svizzeri registrati presso l'ambasciata hanno ricevuto informazioni. Secondo il Tages-Anzeiger, il contenuto del messaggio era: "L'ambasciata svizzera è attualmente solo parzialmente operativa" e "a causa della difficile situazione della sicurezza, la Svizzera ha solo possibilità limitate o nulle di fornire assistenza in caso di emergenza".

La prima comunicazione proattiva della Svizzera ai suoi cittadini e cittadine nell'area di crisi è avvenuta tramite e-mail o SMS. La lista di distribuzione di Khartoum contiene i nominativi di circa 100 persone, la maggior parte delle quali con doppia cittadinanza svizzero-sudanese.

Messaggi indiretti erano già stati inviati sul sito web del DFAE e ai viaggiatori tramite push sull'app Travel Admin.

Perché questo è problematico? La Confederazione non è stata in grado di rispettare pienamente due principi sanciti dalla Legge sugli svizzeri all'estero, entrambi all'articolo 48Link esterno.

Primo principio: "Ogni rappresentanza dispone di un dispositivo di crisi, segnatamente in caso di conflitti armati, attacchi terroristici, disordini politici, incidenti della circolazione e catastrofi naturali".

Sulla base di questa disposizione, l'ambasciata svizzera avrebbe probabilmente dovuto essere occupata anche nel fine settimana. L'esercito sudanese aveva avvertito due giorni prima dello scoppio dei combattimenti, il 13 aprile, che il Paese si trovava "a un pericoloso punto di svolta". I paramilitari si sono poi riversati nella capitale Khartoum.

Il DFAE ha scritto: "Come i Paesi terzi, i partner e le organizzazioni internazionali, anche il personale dell'ambasciata svizzera è rimasto sorpreso dagli eventi". L'ambasciatore Winter ha dichiarato: "Nessuno aveva previsto lo scontro armato. Era il Ramadan, il mese della riconciliazione".

Responsabile dell'informazione

L'articolo 48 della Legge sugli svizzeri all'estero recita ancora: "Il DFAE e le rappresentanze informano le persone fisiche e i loro familiari in caso di una situazione di crisi e prestano loro tutta l’assistenza possibile".

Le informazioni push sono state inviate - per il motivo sopra citato - solo il quarto giorno di combattimenti. In risposta a una richiesta di swissinfo.ch, il DFAE risponde: "La helplineLink esterno del DFAE a Berna è sempre stata disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7".

Il DFAE sostiene inoltre che i cittadini e le cittadine svizzeri all'estero devono informarsi sulla situazione attuale in situazioni di crisi. "Questo è quanto prevede la legge sugli svizzeri all'estero" Tuttavia, essa afferma esplicitamente che la Confederazione informa gli svizzeri all'estero.

Cosa ha fatto effettivamente la Confederazione? Le informazioni essenziali erano disponibili, perché nonostante le difficoltà sul terreno, la sede centrale di Berna ha fatto tutto il possibile per fornire la migliore assistenza possibile alla cittadinanza. Ha modificato il consiglio di viaggio quattro volte dopo il 15 aprile. Sul sito web dell'ambasciata è apparso un banner di crisi.

Dieci persone che si erano registrate tramite la Travel Admin App hanno ricevuto più volte notifiche push. La helpline ha funzionato 24 ore su 24. I feedback ricevuti dal DFAE testimoniano l'impegno del personale di Berna:

"Grazie a voi e al team della Helpline per il vostro continuo supporto da lontano. I vostri aggiornamenti sugli aerei dei Paesi terzi sono stati fondamentali per il successo dell'evacuazione".

"A nome di tutta la mia famiglia…, tengo ad esprimervi i miei più vivi ringraziamenti per il sostegno e l'assistenza".

"Grazie mille per il vostro straordinario supporto durante gli ultimi giorni!"

Voli grazie a Paesi terzi

Ma chi non ha potuto chiamare Berna? Il secondo messaggio push della Svizzera ai suoi cittadini a Khartoum è arrivato sei giorni dopo il primo, il 24 aprile. È il momento in cui i Paesi terzi iniziano i voli di evacuazione militare. Da quel momento in poi, la Confederazione informa ad alta cadenza sulle possibilità di lasciare il Sudan da Khartoum.

Nuvole di fumo su Khartoum dopo i combattimenti del 22 aprile 2023. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

Il 1° maggio seguono più di 21 informazioni.

La Svizzera deve andare a prendere i suoi cittadini nelle aree di crisi? No. L'idea di solidarietà in Svizzera è forte. Ma la legge prevede anche che non vi sono garanzie per chi si trova all'estero.

Si tratta delle clausole 5 e 6 della Legge sugli svizzeri all'estero, che consentono alla Confederazione di rinunciare all'assistenza in caso di eventi di cui si era stati avvertiti. L'articolo 5 stabilisce che il soggiorno all'estero è responsabilità del cittadino. L'articolo 6 crea un obbligo giuridicamente vincolante in merito agli avvisi di viaggio emessi dal DFAE.

Chi paga l'evacuazione? In linea di principio, questi servizi sono a pagamento. Questo vale per chi è evacuato. Ma anche per la Confederazione, che ha dovuto organizzare dei voli con Paesi terzi.

Tuttavia, il principio di solidarietà è al di sopra di tutto. Serge Bavaux, responsabile del Centro di crisi svizzero, afferma: "Durante la gestione della crisi, non parliamo di eventuali costi da sostenere". La priorità è sempre quella di effettuare le evacuazioni.

Richieste eccessive

Perché la Svizzera pone dei limiti agli aiuti che fornisce? Il DFAE fa sempre riferimento alla Legge sugli svizzeri all'estero. Ma c'è anche un'altra componente: l'aumento delle richieste.

Il principale motore di questo fenomeno è stata la pandemia del Covid 19. Da un lato, è stata organizzata la più grande operazione di rimpatrio di tutti i tempi. D'altro canto è emerso anche che a volte le richieste dei singoli cittadini all'estero erano troppo elevate. "All'estero chiedono cose che in Svizzera non penserebbero nemmeno di chiedere allo Stato", ha dichiarato Johannes Matyassy, all'epoca direttore della Direzione consolare.

