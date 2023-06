Il gruppo svizzero di armamenti vuole vendere 96 carri armati inutilizzati alla Germania

La Svizzera ha respinto diverse richieste di riesportazione di armi dall'inizio della guerra in Ucraina. Keystone / Peter Schneider

L'azienda statale di armamenti Ruag ha presentato una richiesta ufficiale di esportazione per vendere i carri armati a un'azienda tedesca, che a sua volta li inoltrerebbe all'Ucraina.

Il gruppo tedesco Rheinmetall è interessato ad acquistare i Leopard 1 per trasferirli a Kiev, ha dichiarato giovedì alla radio pubblica SRF la portavoce di Ruag, Kirsten Hammerich.

La Segreteria di Stato per gli Affari Economici (Seco) ha confermato alla SRF di aver ricevuto la richiesta di esportazione, ma non ha fornito ulteriori informazioni.

Il Ministro della Difesa Viola Amherd ha dichiarato in parlamento a metà marzo che la Seco aveva respinto una richiesta preliminare di Ruag di rivendere i carri armati, facendo riferimento alle rigide regole svizzere sulle esportazioni di armi basate sulla neutralità del Paese.

Tuttavia, Amherd ha anche lasciato intendere che, una volta soddisfatte le esigenze militari della Svizzera, potrebbe esserci "un certo numero di carri armati che non ci serviranno e che potremo mettere a disposizione [dei partner europei] se il Parlamento li dichiarerà fuori servizio".

Hammerich del Ruag ha detto che il gruppo è ora alla ricerca di chiarezza: "Vorremmo una decisione ufficiale da parte della Seco per poter valutare meglio le opzioni commerciali", ha dichiarato a SRF.

I veicoli in questione sono vecchi, acquistati dall'Italia nel 2016 e attualmente inutilizzati dall'esercito svizzero. All'epoca, l'acquisto si basava su un piano per preparare i carri armati - o le parti di ricambio - per un'ulteriore rivendita, dice Ruag. Sono ancora in Italia.

Dall'inizio della guerra in Ucraina, il governo svizzero ha respinto diverse richieste da parte di Germania, Spagna e Danimarca di riesportare a Kiev equipaggiamenti militari acquistati in Svizzera, scatenando dibattiti sull'allentamento delle regole di neutralità e di esportazione di armi.

