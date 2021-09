Il matrimonio per tutte e tutti verso un chiaro "sì"

Sostenitori e sostenitrici del matrimonio per tutte e tutti considerano il progetto un passo necessario, a lungo dovuto. Keystone / Alexandra Wey

La modifica del Codice civile che intende aprire il matrimonio anche alle coppie omosessuali dovrebbe essere approvata da una grande maggioranza del popolo elvetico, stando alle prime proiezioni rese note dall'istituto gfs.bern.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2021 - 12:00

Zeno Zoccatelli con Keystone/ATS

La Svizzera si appresta a compiere il passo già intrapreso dalla maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale concedendo il diritto di sposarsi anche alle coppie formate da due uomini o da due donne.

Secondo le prime proiezioni dell'Istituto gfs.bern, dalle urne dovrebbe uscire un chiaro "sì" alla modifica del Codice civile Link esternoil cui iter ha preso il via nel 2013 con l'iniziativa parlamentare presentata dal gruppo Verde Liberale "Matrimonio civile per tutti".

Contenuto esterno

Il progetto sul quale si è espresso l'elettorato era stato approvato dal Parlamento lo scorso dicembre. In seguito, un comitato interpartitico composto principalmente da rappresentanti dei due partiti conservatori di destra, l'Unione democratica federale (UDF) e l'Unione democratica di centro (UDC), ha lanciato un referendum, riuscendo a raccogliere le oltre 50’000 firme necessarie per portare il testo al voto nazionale.

Qualora le previsioni si concretizzassero, in Svizzera le coppie omosessuali potranno unirsi in matrimonio. Fino ad oggi, era loro concesso solo di concludere un'unione domestica registrata che, sotto molti aspetti, comporta gli stessi diritti e gli stessi doveri di un matrimonio. Ad esempio, i due congiunti o congiunte possono scegliere un cognome comune, ricevere protezione in caso di cessazione di una locazione e percepire una parte dell'eredità o della pensione del o della coniuge. Dal 2018, è possibile anche l'adozione del figlio del partner.

Sono circa 700 le coppie che ogni anno in Svizzera registrano la loro relazione in questo modo.

Cosa cambierebbe dunque con il matrimonio per tutti e tutte?

Con un "sì" alle urne da parte di una maggioranza del popolo (non trattandosi di una modifica costituzionale non è necessaria la doppia maggioranza di popolo e Cantoni) le coppie omosessuali sposate potranno adottare congiuntamente un bambino. Se una delle due persone è di nazionalità straniera, potrà beneficiare di una procedura di naturalizzazione agevolata, più breve e meno costosa.

Le coppie di donne sposate avranno anche accesso alla donazione di sperma in Svizzera. Poiché la legge svizzera vieta la donazione anonima, il bambino potrà conoscere l'identità del donatore all'età di 18 anni ed entrambe le donne saranno riconosciute come madri dalla nascita. Se si ricorre invece a una banca del seme all'estero, solo la madre biologica sarà riconosciuta.

Chi si trova attualmente in un'unione domestica registrata potrà mantenerla oppure convertirla in un matrimonio a tutti gli effetti, ma non sarà più possibile stipularne di nuove.

Per sostituire questa forma di unione, l'Amministrazione federale sta lavorando a un patto di solidarietà civile (pacs) simile a quello francese. L'idea sarebbe quella di creare un regime per le coppie eterosessuali o omosessuali con conseguenze giuridiche meno ampie del regime matrimoniale.

"Un passo dovuto e necessario"

Il progetto ha ottenuto un ampio sostegno da parte della popolazione fin dal principio della campagna in vista della votazione.

L'argomento principale dei sostenitori e delle sostenitrici è che si tratta di un passo necessario, dovuto da ormai molto tempo, verso l'uguaglianza per le persone omosessuali. Secondo loro, si tratta di adattare la legge alla realtà della società svizzera e dare una migliore protezione legale alle migliaia di bambini che già vivono con due madri o due padri.

Aprire il matrimonio agli omosessuali ha anche un valore simbolico. "È un riconoscimento legale a lungo atteso dell'amore omosessuale", ha scritto il Comitato nazionale per il matrimonio civile per tutti.

Tuttavia, nel corso della campagna, il consenso al testo è diminuito. Nell'ultimo sondaggio SSR, svolto a inizio settembre, il 63% delle persone interpellate ha dichiarato di voler votare a favore, sei punti percentuali in meno rispetto al primo sondaggio, condotto in agosto.

Si tratta di una tendenza anomala, poiché generalmente le decisioni governative e parlamentari sottoposte all'esame delle urne tendono a guadagnare consenso nel corso della campagna anziché perderlo, come spesso invece accade per le iniziative popolari.

Gli argomenti del "no" sembrano dunque aver fatto dunque presa almeno su una parte della popolazione. In particolare, la campagna di contrari e contrarie si è concentrata sull'accesso alla procreazione medicalmente assistita per le coppie di donne. Chi si oppone alla modifica di legge ritiene che questa possibilità sacrifichi l'interesse superiore della prole.

Inoltre, il campo del "no" ha puntato molto sul significato tradizionale del matrimonio nella nostra società e sul ruolo dell'uomo e della donna al suo interno.