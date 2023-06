Il presidente della Croce Rossa Svizzera si dimette dopo un rapporto schiacciante

La presidente della CRS Barbara Schmid-Federer è stata molto criticata per aver licenziato un direttore l'anno scorso. © Keystone / Anthony Anex

La Presidente della Croce Rossa Svizzera (CRS), Barbara Schmid-Federer, ha rassegnato le dimissioni per "motivi di salute" in seguito a pesanti critiche sul suo stile di leadership.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 giugno 2023

swissinfo.ch/mga

"Gli ultimi mesi sono stati intensi e stressanti per me. Gli attacchi alla reputazione della CRS e a me stessa mi hanno spinto al limite della mia capacità di recupero", ha dichiarato venerdì Schmid-Federer in un comunicato.

Lo stile di leadership di Schmid-Federer è stato smontato da un rapporto indipendente sul licenziamento del direttore del CRS Markus Mader a dicembre.

Questo ha portato alle dimissioni di quattro membri del Consiglio della Croce Rossa che supervisiona la CRS.

Il rapporto, reso pubblico la scorsa settimana, afferma che Schmid-Federer ha mostrato "scarsa idoneità e volontà di leadership e mancanza di coraggio nell'affrontare situazioni difficili o scomode".

Pur avendo respinto le conclusioni del rapporto, la Schmid-Federer ha deciso di dimettersi.

Secondo i media, la disputa sulla leadership ha provocato un calo delle donazioni al CRS, con alcuni importanti donatori che hanno sospeso il loro sostegno fino alla risoluzione dei problemi.

Altri sviluppi Altri sviluppi La Svizzera rischia molto con l'UE La Svizzera porta avanti un pericoloso gioco di equilibrismo con l'UE dal quale potrebbe uscire sconfitta.

Articoli menzionati La Svizzera rischia molto con l'UE

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative