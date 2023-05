Il presidente svizzero difende il divieto di riesportazione di materiale bellico

Tutti sorridenti: Alain Berset (a sinistra) e Olaf Scholz martedì a Berlino © Keystone / Anthony Anex

La Svizzera non intende recedere dal divieto di trasferire materiale bellico, ha ribadito Alain Berset durante i colloqui con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 maggio 2023

Keystone-SDA/Reuters/ts

Neutralità significa che la Svizzera non sostiene militarmente nessuna parte nei conflitti, ha dichiarato Berset, ministro degli Interni svizzero che quest'anno detiene anche la presidenza di turno della Svizzera, durante una conferenza stampa con Scholz martedì. "Non ci si può chiedere di infrangere le nostre leggi".

Tuttavia, Berset ha detto che è necessario esaminare "come si dovrebbe, si deve o si può sviluppare in questo senso". Questa discussione è certamente in corso in Svizzera, ha detto. "È importante attenersi alle regole e adattarle se necessario".

Ha ribadito che neutralità non significa indifferenza. "Mantenere la neutralità significa anche credibilità. La comunità internazionale deve unire le forze per il bene del popolo ucraino", ha affermato.

Altri sviluppi Altri sviluppi Cosa significa "neutrale"? Questo contenuto è stato pubblicato il 09 lug 2022 La Svizzera sta cercando di ridefinire la sua neutralità. Il termine ha varie connotazioni e può essere interpretato in vari modi.

Berset ha condannato con la massima fermezza la guerra della Russia contro l'Ucraina e ha ribadito che la Svizzera è fortemente impegnata nell'aiuto umanitario all'Ucraina e sta facendo tutto il possibile per attuare seriamente le sanzioni contro la Russia.

"Abbiamo adottato le sanzioni [dell'UE] e ovviamente le prendiamo molto sul serio e stiamo facendo tutto il possibile per applicarle seriamente", ha dichiarato. Scholz ha elogiato l'adozione delle sanzioni UE da parte della Svizzera.

Altri sviluppi Altri sviluppi La Svizzera adotta il decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia Questo contenuto è stato pubblicato il 30 mar 2023 Il governo sta attuando ulteriori sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia, ma vuole limitare le conseguenze indesiderate sulle imprese svizzere.

Il Ministero degli Interni ha dichiarato che la Svizzera si sta concentrando sull'aiuto umanitario e ha accolto molti rifugiati. Sta inoltre sostenendo l'Ucraina con 1,8 miliardi di franchi svizzeri (2 miliardi di dollari) fino al 2028 e ha avviato la ricostruzione con la conferenza di Lugano a luglio.

Sotto pressione

La Svizzera è sottoposta a forti pressioni internazionali per consentire la riesportazione di armi di fabbricazione svizzera. Spagna, Germania e Danimarca, tra gli altri, hanno chiesto di inviare a Kiev materiale bellico di fabbricazione svizzera. Finora il governo svizzero si è sempre opposto, invocando la legge sulla neutralità e quella sul materiale bellico.

Due interventi che chiedevano un allentamento delle disposizioni sulla riesportazione sono falliti nella sessione primaverile del Parlamento. Diverse iniziative parlamentari su questo tema sono ancora in sospeso.

Di recente è stato chiesto alla Svizzera di fare di più per rintracciare il denaro degli oligarchi russi. Diversi ambasciatori dei Paesi del G7 hanno chiesto in una lettera che il governo svizzero intraprenda azioni più incisive.

Per quanto riguarda le relazioni tese della Svizzera con l'UE, Scholz ha elogiato la preparazione di un mandato negoziale per un accordo quadro e il riavvicinamento avvenuto.

Nel maggio 2021 il governo svizzero ha abbandonato i negoziati con l'UELink esterno per un accordo quadro istituzionale. La Svizzera preferisce proseguire sulla via bilaterale. L'UE ha inizialmente reagito, tra l'altro, rimuovendo la Svizzera dall'elenco degli Stati associati al programma di ricerca Horizon Europe. Da allora, la Svizzera e l'UE si sono avvicinate in colloqui esplorativi.

Si è discusso anche della prima presidenza svizzera del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il mese prossimo. Oltre a Scholz, Berset ha incontrato il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative