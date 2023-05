Il presidente ucraino Zelensky parlerà al Parlamento svizzero

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà il primo capo di Stato a rivolgersi al Parlamento svizzero in videoconferenza. Keystone / Remko De Waal

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky si rivolgerà al Parlamento svizzero in videoconferenza durante la sessione estiva, hanno dichiarato venerdì gli uffici di entrambe le camere parlamentari.

Gli uffici hanno dichiarato che sia la Camera dei Rappresentanti che il Senato hanno accettato una richiesta in tal senso da parte del governo ucraino. Secondo il comunicato, questa decisione va vista alla luce delle dichiarazioni del Parlamento del 28 febbraio 2022 e del 1° marzo 2022, in cui entrambe le Camere hanno denunciato l'aggressione della Russia in Ucraina come contraria al diritto internazionale.

Dal 1970, 28 oratori ospiti si sono presentati al Parlamento svizzero, tra cui capi di Stato, rappresentanti di organizzazioni internazionali e ministri degli Esteri. Tuttavia, questo sarà il primo discorso video di un capo di Stato straniero.

Zelensky ha tenuto un discorso su uno schermo gigante alla folla riunita a Berna per la Giornata di solidarietà con l'Ucraina il 19 marzo 2022. In particolare, ha chiesto alla Svizzera di assumere una posizione più forte nei confronti degli oligarchi russi.

