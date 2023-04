Il procuratore speciale chiude l'indagine sul Crypto Affair

Lo scandalo riguardava dispositivi di crittografia manipolati prodotti dall'azienda Crypto di Zugo. Keystone / Ennio Leanza

L'indagine penale sulle violazioni del segreto d'ufficio legate al cosiddetto Crypto Affair è stata conclusa.

Peter Marti, procuratore speciale del governo, ha annunciato la decisione giovedì. Il provvedimento di archiviazione non è ancora giuridicamente vincolante.

Lo scandalo, venuto alla luce nel febbraio 2020, riguardava dispositivi di crittografia manipolati prodotti dall'azienda Crypto di Zugo, che la CIA e l'agenzia di intelligence tedesca utilizzavano per spiare mezzo mondo.

Marti, ex giudice e procuratore distrettuale, è stato nominato nel gennaio 2021 procuratore speciale per indagare sulle violazioni del segreto d'ufficio avvenute durante le indagini. Le informazioni contenute nella bozza confidenziale del rapporto di ispezione erano finite nelle mani di alcuni media, causando un grave danno istituzionale alle commissioni di controllo degli affari del Parlamento, secondo l'autorità di vigilanza dell'Ufficio del Procuratore Generale.

Tra gli accusati figurano Markus Seiler, segretario generale del ministero degli Esteri, e Peter Lauener, ex capo della comunicazione del ministero degli Interni.

Giovedì Marti ha scritto che il sospetto iniziale che Seiler e Lauener, così come un'altra persona accusata del ministero degli Esteri e un giornalista di Tamedia, avessero trasmesso ai media informazioni tratte dalla bozza di rapporto classificata in modo confidenziale non ha potuto essere corroborato, nonostante le indagini approfondite.

