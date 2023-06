Aumenta la richiesta di visti rapidi per la Svizzera da parte della Turchia

Il bilancio delle vittime dei terremoti in Turchia e Siria è ora salito a 41.000. Molte persone hanno perso anche le loro case. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

La Svizzera ha già ricevuto 1.500 richieste di visto nell'ambito di una procedura accelerata per i rifugiati terremotati, riferisce venerdì la RTSLink esterno.

Si tratta principalmente di cittadini turchi che hanno perso le loro case a causa dei forti terremoti che hanno colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale il 6 febbraio. La Svizzera ha accettato di rilasciare loro un visto per un massimo di 90 giorni, a determinate condizioni.

Devono avere un passaporto e parenti stretti già presenti nel Paese alpino. Se hanno perso il passaporto durante il terremoto, hanno bisogno di un passaporto provvisorio d'emergenza rilasciato dalle autorità turche.

+ Leggi come la Svizzera sta insistendo affinché i rifugiati del terremoto abbiano il passaporto

De-politicizzare gli aiuti umanitari per la Siria

Nel frattempo Mirjana Spoljaric Egger, presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) con sede a Ginevra, ha chiesto la depoliticizzazione degli aiuti umanitari alla Siria e il sostegno finanziario della comunità internazionale.

Ha sottolineato che il terremoto ha colpito un luogo dove c'è già una "massiccia distruzione delle infrastrutture e sofferenza della popolazione" a causa della guerra civile in Siria che dura da 12 anni. La maggior parte delle regioni colpite dal sisma è in mano ai ribelli.

"Spero che il CICR possa presto accedere a tutti i territori siriani. È essenziale depoliticizzare gli aiuti umanitari", ha dichiarato venerdì alla RTSLink esterno la Spoljaric, che ha visitato il nord-est della Siria subito dopo il terremoto. Gli aiuti devono arrivare da tutte le parti, ha detto. "Abbiamo bisogno di accesso e soprattutto di sostegno finanziario da parte della comunità internazionale, perché questa crisi continuerà".

Martedì il presidente siriano Bashar al-Assad ha autorizzato l'apertura di altri due punti di passaggio dalla Turchia alla Siria per gli aiuti umanitari. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha dichiarato che questa settimana sono arrivati in Siria quasi 150 camion di aiuti da due punti di passaggio in Turchia. Venerdì, a Ginevra, l'OCHA ha dichiarato di aspettarsi l'arrivo di convogli "ogni giorno".

