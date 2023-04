L'aiuto svizzero allo sviluppo raggiunge il record ufficiale, le agenzie di aiuto denunciano "l'illusione".

Un quarto degli aiuti ufficiali allo sviluppo è stato destinato ai costi interni di accoglienza dei rifugiati, in particolare quelli provenienti dall'Ucraina. © Keystone / Michael Buholzer

Secondo il governo, l'anno scorso l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) della Svizzera ha raggiunto la cifra record dello 0,56% del reddito nazionale, ma un quarto di questo importo è stato speso per i costi interni legati all'asilo. Le agenzie di aiuto dicono che la Svizzera dovrebbe smettere di "giocare con le cifre".

Keystone-SDA/jc

L'APS ha totalizzato 4,274 miliardi di franchi svizzeri l'anno scorso, pari allo 0,56% del reddito nazionale lordo, rispetto allo 0,51% dell'anno precedente, si legge in un comunicato stampa del governoLink esterno di mercoledì. Ciò è dovuto alla guerra in Ucraina. Escludendo i costi dell'asilo, tuttavia, l'APS è stato pari allo 0,4% del reddito nazionale lordo.

Alliance Sud, una coalizione di ONG svizzere, ha dichiarato che l'aumento ufficiale dell'APS è una "illusione" e che in realtà l'APS della Svizzera è ben al di sotto dell'obiettivo delle Nazioni Unite dello 0,7% del reddito nazionale lordo. Il Paese alpino deve aumentare in modo sostanziale gli aiuti all'Ucraina, ma senza compromettere i progetti e i programmi esistenti nei Paesi in via di sviluppo, si legge in un comunicatoLink esterno stampa.

+ Come la guerra in Ucraina alimenta il sottofinanziamento di altre crisi

Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), solo cinque Paesi hanno raggiunto l'obiettivo dello 0,7%: Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Germania e Danimarca. La Svizzera è al nono posto.

"In conformità con le regole di rendicontazione del CAS [Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE], la Svizzera dichiara come APS anche i costi per l'accoglienza di richiedenti asilo, persone ammesse temporaneamente e rifugiati provenienti da Paesi in via di sviluppo durante i loro primi 12 mesi di permanenza in Svizzera", si legge sul sito del governo svizzeroLink esterno.





