La sala del Parlamento rende omaggio alla prima donna ambasciatrice svizzera

Francesca Pometta è stata ambasciatrice della Svizzera all'ONU a New York, dove ora ha un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza. ©keystone/peter Schneider

Alla vigilia della Giornata internazionale della donna, l'8 marzo, il ministro degli Esteri Ignazio Cassis ha inaugurato una sala del Palazzo federale intitolata a Francesca Pometta, che nel 1977 è stata la prima ambasciatrice donna della Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 maggio 2023

"È stata una pioniera che ha aperto la strada alle donne nel servizio diplomatico svizzero", si legge in un comunicato stampaLink esterno del Ministero degli Esteri di martedì.

Le carriere diplomatiche non erano accessibili alle donne fino al 1955, quando fu introdotto l'esame di ammissione, spiega il comunicato. Francesca Pometta (1926-2016) è stata la prima donna a sostenere l'esame nel 1957. In seguito è stata capo della missione svizzera presso le Nazioni Unite a New York tra il 1982 e il 1987, prima di diventare il primo ambasciatore svizzero in Italia, dove ha prestato servizio dal 1987 al 1991.

Da allora, le donne sono diventate sempre più importanti per la diplomazia svizzera, secondo il Ministero degli Esteri. Ad oggi, le donne sono a capo di 76 delle 115 rappresentanze bilaterali e multilaterali della Svizzera (ambasciate e missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali).

Rendendo omaggio a Pometta, il ministro degli Esteri Cassis ha detto che è stata una "grande sostenitrice del multilateralismo e del posto della Svizzera al centro del sistema delle Nazioni Unite" durante tutta la sua carriera. "Ora che la Svizzera è membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, rendere omaggio a Francesca Pometta assume un significato particolare", ha aggiunto.





