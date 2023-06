Il CICR in difficoltà chiede aiuto al governo svizzero, secondo un giornale

Il CICR opera nelle zone di crisi di tutto il mondo. Ad aprile ha contribuito a mediare uno scambio di prigionieri tra le parti in guerra dello Yemen. Keystone / Hisham Al-helali

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) si trova in difficoltà finanziarie e ha chiesto aiuto al governo federale svizzero, come riporta il quotidiano SonntagsZeitung.

Il gruppo umanitario con sede a Ginevra sta lottando da tempo con una grande carenza di fondi, una situazione esacerbata dalla guerra tra Russia e Ucraina. Recentemente ha annunciato di dover tagliare 1.800 posti di lavoro per risparmiare 400 milioni di franchi svizzeri (440 milioni di dollari), ricorda il giornale.

Il Ministero degli Esteri sta "monitorando da vicino la situazione del CICR ed è preoccupato per la situazione finanziaria e l'impatto sul personale", ha dichiarato alla Sonntagszeitung. Sia il Ministero degli Affari Esteri che quello delle Finanze "stanno attualmente tenendo colloqui con il CICR per discutere le sfide attuali e future legate alla situazione finanziaria del CICR", ha dichiarato il portavoce al giornale.

Una delle questioni in discussione è l'eventuale rimborso di un prestito senza interessi di 200 milioni di franchi svizzeri (220 milioni di dollari) concesso nel 2020 per mitigare le conseguenze della pandemia di Covid-19 nei Paesi in via di sviluppo.

La Svizzera ha sempre avuto stretti legami con il CICR, fondato dal premio Nobel per la pace Henry Dunant nelXIX secolo e custode delle Convenzioni di Ginevra. Il CICR è tradizionalmente guidato da cittadini svizzeri e da ottobre ha la sua prima presidente donna, l'ex diplomatica svizzera Mirjana Spoljaric Egger.

La Svizzera è il terzo finanziatore del CICR. L'anno scorso, il governo federale ha contribuito con 166 milioni di franchi svizzeri all'organizzazione umanitaria con sede a Ginevra.

