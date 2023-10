La “risacca verde” in Svizzera

© Keystone / Urs Flueeler

Verdi e Verdi liberali hanno incassato una sconfitta nelle Federali: hanno superato il loro apice? - Approfondite e discutete il tema con “dialogo”

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 ottobre 2023 - 11:30

Claire Micallef

Le elezioni federali hanno segnato una sorta di risacca dopo l’onda verde del 2019. Il cambiamento climatico aveva trascinato i partiti ecologisti quattro anni fa e ora li ha zavorrati. Se le questioni climatiche restano tra le maggiori preoccupazioni della popolazione, sono state superate da altri temi.

La frenata degli ecologisti ha però diverse cause e con “dialogo” la SSR vi propone una serie di contenuti da tutta la Svizzera,Link esterno tradotti nelle quattro lingue nazionali e in inglese, per analizzare i diversi aspetti della questione. Dalla minore mobilitazione attorno al clima allo scontento creato dalle azioni più estreme degli attivisti ambientalisti.

Potrete trovare anche la proposta di “un’ecologia della speranza” di un politico verde contrario all’allarmismo e un’analisi di come i temi ambientali non siano più appannaggio dei partiti ecologisti.

Con “dialogo” troverete anche uno spazio di dibattito onlineLink esterno, moderato e tradotto nelle quattro lingue nazionali e in inglese, in cui discutere, senza barriere linguistiche, l’idea che i partiti verdi siano ormai sulla via del declino.

Che cos'è "dialogo"?

La nuova offerta editoriale mira a favorire il dialogo tra le diverse regioni del Paese.





