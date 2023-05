Ucraina: La Caritas vuole migliorare lo stato di protezione S

Una bambina saluta i nonni da un treno di evacuazione in partenza da Pokrovsk, nell'Ucraina orientale, nell'agosto 2022 Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

A un anno dall'introduzione dello status di protezione S, che consente una rapida ammissione dei rifugiati, più di 75.000 ucraini hanno trovato rifugio in Svizzera. L'associazione Caritas Svizzera ritiene che il bilancio complessivo sia positivo, ma vede margini di miglioramento.

08 maggio 2023

Ad esempio, le persone con lo status di protezione S dovrebbero ricevere un regolare permesso di soggiorno B dopo due anni: questo è l'unico modo per garantire una buona integrazione professionale e sociale, ha dichiarato mercoledì l'organizzazione contro la povertà in un comunicatoLink esterno.

Il governo ha sviluppato lo status di protezione S a metà degli anni '90 in risposta alle guerre nei Balcani. Il meccanismo ha lo scopo di accelerare l'ammissione di un gruppo di rifugiati, che vengono così liberati da lunghe procedure di asilo, tra cui l'esame individuale dei motivi per cui sono fuggiti dal loro Paese.

I rifugiati con lo status S ricevono un permesso di soggiorno temporaneo di un anno, rinnovabile finché la guerra continua. Hanno diritto all'alloggio, alle prestazioni sociali e all'assistenza medica. Possono inoltre entrare immediatamente nel mercato del lavoro e portare le loro famiglie in Svizzera. I bambini possono frequentare la scuola.

La Caritas ha accolto con favore la libertà di movimento e il più facile accesso al mercato del lavoro per le persone con lo status S. "Il fatto che il 15% dei rifugiati ucraini in età lavorativa abbia trovato un lavoro subito dopo l'arrivo in Svizzera è una situazione vantaggiosa per tutti", ha dichiarato. Tuttavia, l'integrazione linguistica rimane una sfida. È quindi necessario un supporto linguistico e per la ricerca di lavoro".

Inoltre, "ogni persona bisognosa di protezione deve essere trattata allo stesso modo e deve ottenere lo status di protezione S", indipendentemente dalla situazione di conflitto da cui è fuggita.

Necessità di sostegno

Caritas Svizzera ha già impegnato circa 20 milioni di franchi svizzeri (21,5 milioni di dollari) in 60 progetti in Svizzera e all'estero per aiutare gli ucraini. In Svizzera, ha collocato i rifugiati in circa 2.000 famiglie ospitanti. In collaborazione con la Catena della Solidarietà, il braccio umanitario della Società svizzera di radiotelevisione (SBC), la Caritas ha stanziato finora circa 2 milioni di franchi per aiuti d'emergenza e transitori in Svizzera.

In Ucraina, la Catena della Solidarietà ha distribuito pasti caldi e pacchi alimentari a 3,7 milioni di persone e ha dato rifugio a 430.000 vittime. Sono state consegnate circa 10.600 tonnellate di beni di prima necessità.

Peter Lack, direttore di Caritas Svizzera, ha invitato a continuare la solidarietà pubblica perché "purtroppo la fine della guerra non è in vista a breve" e ci si devono aspettare ulteriori movimenti di rifugiati. "Gli ucraini hanno urgente bisogno del nostro sostegno, sia in loco che in Svizzera", ha dichiarato.

