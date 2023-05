La commissione svizzera raccomanda di rivendere 25 carri armati alla Germania

In base alle sue leggi sulla neutralità e a un embargo sulle armi separato, la Svizzera non può inviare armi direttamente all'Ucraina. © Keystone / Peter Schneider

Novantasei carri armati Leopard sono fermi in un capannone della Svizzera orientale. La commissione per la sicurezza della Camera dei Deputati ha votato per la dismissione di 25 di essi, consentendo così la loro vendita al produttore tedesco.

Per la prima volta la Svizzera fornirà un sostegno militare indiretto all'Ucraina, ha dichiarato Maja Riniker, membro della commissione, dopo il voto di martedì sera.

La Svizzera non ha più bisogno di questi carri armati, ha aggiunto. "Se possiamo aiutare l'Ucraina indirettamente in questo modo, credo che abbiamo anche la responsabilità di dare il nostro contributo all'architettura di sicurezza dell'Europa", ha dichiarato Riniker alla televisione pubblica svizzera SRFLink esterno.

La Commissione ha scritto in un comunicatoLink esterno che riconosce "che la situazione della sicurezza in Europa si è ulteriormente deteriorata con l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina".

Venticinque dei 96 carri armati Leopard dismessi devono essere messi fuori servizio, condizione necessaria per la loro esportazione.

Tuttavia, la Commissione ha anche proposto, con dieci voti favorevoli, nove contrari e sei astensioni, che i carri armati possano essere messi fuori servizio solo se rivenduti al produttore. Sarebbero quindi stati esportati in Germania. A sua volta, Berlino sarebbe stata in grado di colmare i vuoti nel suo esercito creati dal supporto all'Ucraina con carri armati tedeschi.

La maggioranza della commissione ha sottolineato che lo smantellamento e la successiva vendita di questi carri armati non comporterebbe alcuno svantaggio per la Svizzera per quanto riguarda l'equipaggiamento completo delle unità meccanizzate, l'addestramento e i pezzi di ricambio.

L'opposizione è venuta dal Partito Popolare Svizzero di destra. "La Svizzera non ha una strategia di difesa aggiornata", ha lamentato David Zuberbühler. "Non sappiamo come sarà l'esercito di domani. Pertanto, i carri armati non dovrebbero essere venduti all'estero".

Anche se la decisione è stata chiara nella commissione di martedì (17 voti a favore, 7 contrari e un'astensione), prima che i 25 carri armati Leopard possano essere ritirati dal servizio, il Parlamento deve essere d'accordo.

In base alle sue leggi sulla neutralità e a un separato embargo sulle armi, alla Svizzera è vietato inviare armi direttamente all'Ucraina. In passato, Berna ha bloccato le richieste di Germania, Spagna e Danimarca di consentire la riesportazione in Ucraina di munizioni ed equipaggiamenti militari di fabbricazione svizzera da loro precedentemente acquistati.

Tuttavia, l'opinione pubblica e i politici svizzeri sono sempre più divisi sulla questione, mentre crescono gli appelli dei vicini europei affinché la Svizzera consenta le esportazioni e la Russia intensifica l'assalto all'Ucraina.

