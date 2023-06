La Croce Rossa taglierà 1.800 posti di lavoro in tutto il mondo

L'organizzazione umanitaria con sede a Ginevra è alle prese con una grave crisi finanziaria. © Keystone / Salvatore Di Nolfi

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, con sede a Ginevra, sta effettuando tagli più consistenti del previsto al personale e agli uffici umanitari in tutto il mondo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 maggio 2023

RTS/sb

L'organizzazione umanitaria, che da tempo sta lottando con una grande carenza di fondi, ha annunciatoLink esterno martedì che quest'anno le misure di riduzione dei costi comporteranno la perdita di 1.800 posti di lavoro presso la sede centrale e le delegazioni in tutto il mondo, e la chiusura di almeno 26 delle sue 350 sedi globali. il CICR 1.500 tagli di posti di lavoro e di 20 siti chiusi.

Ma l'impatto potrebbe essere maggiore. Il numero totale di licenziamenti non include il personale che potrebbe essere colpito a causa della riduzione degli incarichi globali e del blocco delle assunzioni per alcune mansioni. La radio pubblica svizzera RTS ha dichiarato che la situazione potrebbe riguardare circa 3.000 persone.

Le delegazioni in Mauritania, Kuala Lumpur e Grecia chiuderanno. Inoltre, la presenza dell'organizzazione a Dakar, Nairobi, Amman, Bangkok, Panama e in altre 21 località sarà "significativamente ridotta".

Anche altre sedi del CICR saranno "sostanzialmente ridotte", laddove, ad esempio, l'area può essere coperta da un altro ufficio del CICR o dove altri partner umanitari o di sviluppo possono subentrare, ha dichiarato il CICR.

"Questi cambiamenti riflettono una maggiore attenzione alle attività principali del CICR, come i programmi in aree difficili da raggiungere, in prima linea e contestate. Includono anche sforzi direttamente collegati al nostro mandato di promuovere il diritto umanitario internazionale e sostenere i diritti delle persone che vivono in un conflitto armato".

L'organizzazione è alle prese con una grave crisi finanziaria. In precedenza aveva avvertito di dover far fronte a un deficit nel suo budget desiderato di 2,79 miliardi di franchi svizzeri (2,99 miliardi di dollari) per il 2023. Il 30 marzo, il consiglio di amministrazione del CICR ha approvato tagli per 430 milioni di franchi svizzeri per quest'anno e l'inizio del prossimo.

La raccolta di fondi è particolarmente difficile. A marzo il direttore del CICR Robert Mardini ha dichiarato ai media che "le donazioni per gli aiuti umanitari in generale sono diminuite" e che il conflitto tra Russia e Ucraina ha portato a "dimenticare" le crisi in altre parti del mondo.

Delle dieci operazioni più importanti del CICR, che quest'anno celebra il suo 160° anniversario, solo l'Ucraina ha prospettive di finanziamento positive, ha dichiarato Mardini alla RTS. Tutte le altre operazioni (Afghanistan, Siria, Yemen, Sud Sudan, Somalia, Iraq, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Nigeria) sono sottofinanziate.

Il CICR impiega circa 20.000 persone in tutto il mondo.

