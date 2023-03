La giustizia militare indaga sui combattenti svizzeri in Ucraina

Soldati volontari si addestrano fuori Kiev nell'agosto 2022 Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

La giustizia militare svizzera ha aperto diversi procedimenti penali contro cittadini svizzeri in relazione alla guerra in Ucraina. Le persone coinvolte sono sospettate di aver preso parte al conflitto come combattenti volontari o mercenari.

Sette procedimenti sono attualmente in corso, ha dichiarato giovedì un portavoce dell'Ufficio del Procuratore generale all'agenzia di stampa svizzera Keystone-SDA, confermando così un articolo del quotidiano BlickLink esterno.

Tutti e sette i procedimenti sarebbero stati avviati dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, un anno fa. Essi riguardano il sospetto di aver prestato servizio militare all'estero.

Secondo il diritto penale militare svizzero, il servizio all'estero - come l'essere un mercenario - può essere punito con una pena detentiva fino a tre anni o una multa. Tuttavia, non è certo che il procedimento si concluda. Le indagini sono molto difficili nel caso di un Paese in guerra, secondo la giustizia militare.

Un altro ostacolo è rappresentato dal fatto che le persone interessate devono avere il diritto di essere ascoltate, ha dichiarato il portavoce Florian Menzi. "In qualche modo, una persona deve essere in grado di difendersi". Se i sospetti non tornano in Svizzera o almeno nell'UE, sarà difficile, ha detto.

Già prima dell'invasione russa del febbraio 2022, la giustizia militare aveva avviato tre procedimenti in relazione all'Ucraina. Un giovane ticinese è stato multato e gli è stata inflitta un'ulteriore multa con la condizionale. Nel 2015 si era unito ai separatisti filorussi nella regione di Donetsk. Un altro caso è stato archiviato; uno è in corso.

