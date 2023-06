La Catena della Solidarietà finanzia 11 progetti nelle regioni terremotate

Un uomo cammina sui detriti a Kahramanmaras, in Turchia, il 24 marzo Keystone / Erdem Sahin

A due mesi dal devastante terremoto nella regione di confine tra Turchia e Siria, la Catena della Solidarietà ha finanziato 11 progetti di organizzazioni partner svizzere che forniscono aiuti umanitari in loco.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 giugno 2023

Keystone-SDA/ts

Altra lingua: 1 English (en) Swiss Solidarity finances 11 projects in earthquake regions (originale)

Finora, il braccio umanitario della Società svizzera di radiodiffusione, società madre di SWI swissinfo.ch, ha raccolto donazioni per oltre 32 milioni di franchi (35 milioni di dollari). L'aiuto si concentra principalmente sull'accesso alle cure mediche, ai rifugi di emergenza, al cibo, all'acqua e ad altri beni di prima necessità, ha dichiarato martedì la Catena della SolidarietàLink esterno.

+ La Catena della Solidarietà festeggia 75 anni di aiuto alle persone in difficoltà

Tra i progetti finanziati figurano quelli di Helvetas, della Croce Rossa Svizzera, dell'Agenzia di soccorso della Chiesa riformata protestante svizzera (Heks), di Medici senza frontiere, di Medair, di Save the Children Svizzera, di Solidar Suisse e della Fondazione Terre des hommes.

I progetti sono sostenuti in entrambi i Paesi. Secondo la Catena della Solidarietà, l'accesso alle popolazioni colpite è una sfida. In Siria, in particolare, l'aiuto umanitario deve affrontare sfide politiche, amministrative e di sicurezza. Il Paese è già indebolito da 12 anni di guerra.

Altri sviluppi Altri sviluppi La squadra di soccorso svizzera torna dalla Turchia dopo il terremoto Questo contenuto è stato pubblicato il 15 mar 2023 Gli specialisti svizzeri della ricerca e del soccorso sono tornati in patria dopo aver prestato aiuto in Turchia, che insieme alla Siria è stata...

Presto progetti più ampi

Finora l'aiuto d'emergenza è stato l'obiettivo principale. Nei prossimi mesi, la Catena della Solidarietà intende finanziare anche progetti umanitari più ampi, come la ricostruzione di importanti infrastrutture come ospedali, scuole e impianti di depurazione.

Oltre 56.000 persone sono state uccise dal terremoto e dalle successive scosse del 6 febbraio, di cui 50.000 in Turchia e il resto in Siria.

Solo in Turchia, più di 173.000 edifici sono stati distrutti in 11 province. Secondo le stime della Banca Mondiale, i danni materiali nel Paese ammontano ad almeno 34,2 miliardi di dollari (31,2 miliardi di franchi).

La Catena della Solidarietà chiede ulteriori donazioniLink esterno.

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative