La Svizzera alleggerisce le sanzioni alla Siria per aiutare gli aiuti umanitari

Il governo svizzero sta alleggerendo alcune sanzioni contro la Siria per facilitare l'invio di aiuti umanitari, anche alle vittime del terremoto.

Le modifiche all'ordinanza in questione entreranno in vigore alle 18:00 del 6 marzo, ha dichiarato il governo in un comunicato stampaLink esterno di venerdì. L'obiettivo è quello di rendere "più facile per gli attori umanitari attivi in Siria stabilire le relazioni commerciali necessarie per il loro lavoro".

Le norme sulle sanzioni del 2012 vietano di fornire denaro o risorse economiche a persone, entità e imprese designate, spiega il governo. Finora, gli attori umanitari che ricevevano finanziamenti federali per le loro attività in Siria potevano ottenere eccezioni per le transazioni finanziarie volte a fornire assistenza umanitaria. Queste eccezioni sono state ora estese.

"Gli attori umanitari che ricevono finanziamenti federali possono ora fornire denaro e risorse economiche direttamente o indirettamente a persone, entità e imprese designate, se necessario per fornire assistenza umanitaria o sostegno alla popolazione civile", si legge nel comunicato stampa. È stato inoltre istituito un regime di eccezione per gli attori umanitari che non ricevono finanziamenti federali, a condizione che siano destinati al lavoro umanitario o alla fornitura di aiuti alla popolazione civile.

La Svizzera ha adottato per la prima volta sanzioni contro la Siria nel maggio 2011, in linea con le misure dell'Unione europea. La devastante guerra civile iniziata quell'anno ha danneggiato le infrastrutture e lasciato gran parte della popolazione del Paese in una situazione di estremo bisogno di aiuti umanitari. A ciò si è aggiunto l'enorme terremoto che ha colpito parti della Turchia meridionale e della Siria settentrionale il 6 febbraio.

