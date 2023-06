La Svizzera si appresta ad approvare una legge sul clima a zero emissioni

La Svizzera si sta riscaldando al doppio del tasso globale, sciogliendo i ghiacciai e creando nuovi rischi di caduta massi. Keystone / Jean-christophe Bott

Secondo una prima proiezione dell'istituto di ricerca gfs.bern, gli elettori svizzeri sono propensi a sostenere una nuova legge che mira ad accelerare il passaggio del Paese dai combustibili fossili alle energie rinnovabili e a raggiungere le emissioni zero entro il 2050.

Una prima proiezione del gfs.bern, annunciata alle 12.30 di domenica, indicava che il 58% dei cittadini aveva votato a favore della nuova legge sul clima e l'innovazione. I risultati finali sono attesi nel tardo pomeriggio.

Ghiacciai in calo, meno neve, piogge abbondanti e siccità: la Svizzera è particolarmente vulnerabile alla crisi climatica. La temperatura media è già aumentata di 2,5°C negli ultimi 150 anni, il doppio della media globale.

Allo stesso tempo, il piccolo Paese alpino importa quasi il 75% della sua energia, soprattutto petrolio, gas e carbone.

Per garantire che la Svizzera rispetti i suoi impegni internazionali in materia di clima, riducendo gradualmente la sua dipendenza dai combustibili fossili provenienti dall'estero a favore delle energie rinnovabili prodotte in Svizzera, il Parlamento ha finalmente accettato una nuova legge sul clima e l'innovazioneLink esterno nel settembre 2022 dopo un lungo dibattito.

Questa controproposta indiretta alla cosiddetta Iniziativa dei ghiacciai incorpora l'obiettivo principale dell'iniziativa - che i suoi promotori hanno nel frattempo ritirato - ovvero che la Svizzera raggiunga emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050.

La nuova legge "rafforza la protezione del clima e riduce la dipendenza della Svizzera dal petrolio e dal gas naturale, senza imporre divieti o nuove tasse", afferma il governo.

Il testo fissa obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni di CO2, anche per settore, e promette sussidi - 3,2 miliardi di franchi svizzeri (3,2 miliardi di dollari) in dieci anni - per i proprietari di case che sostituiscono i sistemi di riscaldamento elettrici, a gas o a olio con sistemi più rispettosi del clima come le pompe di calore. Anche le imprese saranno incentivate a investire in tecnologie verdi.

Sebbene il Parlamento abbia adottato la controproposta lo scorso autunno, il Partito Popolare Svizzero, di destra, non l'ha accettata e ha lanciato con successo un referendum su cui gli elettori dovranno pronunciarsi il 18 giugno.

Quanto costerà tutta questa elettricità in più?

Secondo il Partito Popolare, la proposta è un "divoratore di elettricità" e dannosa per l'economia e la popolazione. Secondo il Partito Popolare, questa legge estrema significherebbe di fatto vietare la benzina, il diesel, l'olio da riscaldamento e il gas, che rappresentano il 60% dell'energia consumata in Svizzera.

L'aggiunta di migliaia di turbine eoliche e di milioni di metri quadrati di pannelli solari deturperà inoltre il paesaggio svizzero, sostengono gli oppositori. La transizione farà "esplodere" la domanda di elettricità e le bollette delle famiglie aumenteranno vertiginosamente, in una situazione di crisi energetica in cui la Svizzera non è in grado di produrre abbastanza energia interna.

Il Partito Popolare afferma che la transizione energetica della Svizzera nei prossimi 30 anni verso un mondo senza combustibili fossili potrebbe far triplicare i costi energetici fino a raggiungere i 9.600 franchi svizzeri all'anno per persona. A sostegno di questa affermazione, cita uno studio dell'EPFL pubblicato l'anno scorso - ma avanza lo scenario più costoso dello studio in cui la Svizzera produce il 100% della propria energia, tutta verde. Il governo non sta prendendo in considerazione questa opzione, che secondo le autorità federali e gli esperti non è realistica.

Il partito cita anche uno studio congiunto del 2021Link esterno dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e del Boston Consulting Group (BCG). Lo studio ha calcolato che la Svizzera dovrebbe investire 387,2 miliardi di franchi svizzeri, l'equivalente del 2% del prodotto interno lordo, nei prossimi 30 anni per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nel 2050. Ciò equivale a 1.400 franchi per persona all'anno, sostiene il Partito Popolare.

Per Marco Chiesa, presidente del Partito Popolare, il problema principale della proposta è che la Svizzera non dispone di elettricità sufficiente per fare a meno dei combustibili fossili.

"È così per tutta l'Europa, tranne che per la Francia, che ha deciso una strategia nucleare molto tempo fa. In Germania hanno riaperto le centrali a carbone per evitare carenze", ha detto. "L'energia rinnovabile deve essere immagazzinata e qui non abbiamo la possibilità di farlo. Quindi, se la legge verrà accettata, l'approvvigionamento sarà incerto".

L'opposizione guidata dal Partito Popolare di destra si è intensificata nelle settimane precedenti il voto, con una campagna nazionale di manifesti e volantini incentrata sulla sicurezza energetica della Svizzera e sull'impatto sui portafogli dei cittadini.

Maggiore indipendenza energetica

La nuova legge è stata sostenuta in Parlamento dai rappresentanti di tutti i principali partiti, tranne il Partito Popolare. Secondo i gruppi ambientalisti e il comitato dell'Iniziativa Ghiacciai, la legge consentirà alla Svizzera di affrancarsi dai combustibili fossili e di raggiungere una maggiore indipendenza energetica. Gli investimenti in tecnologie e processi innovativi contribuiranno inoltre a creare posti di lavoro, sostengono i sostenitori.

"Nessuno di noi è favorevole a sfigurare il Paese, ma bisogna sapere cosa si vuole. Continuiamo a importare gas e petrolio, soprattutto da Paesi autoritari", ha dichiarato la parlamentare Jacqueline de Quattro del Partito Radicale-Liberale di centro-destra. "Produrre energia rinnovabile ci permetterà di superare la nostra dipendenza dall'estero".

Oltre al sostegno finanziario, la nuova legge stabilisce obiettivi intermedi di emissioni di CO2 per raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050. Entro il 2040, la Svizzera dovrà ridurre le emissioni del 75% rispetto ai livelli del 1990. Sono stati fissati anche obiettivi indicativi di CO2 per i settori dell'edilizia, dei trasporti e dell'industria. Le emissioni rimanenti dovranno essere compensate.

Le autorità federali e cantonali, da parte loro, devono dare l'esempio e raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2040. Sono previsti anche obiettivi specifici per garantire che il settore finanziario svizzero contribuisca alla transizione e che i flussi finanziari diventino più rispettosi del clima.

Oltre ai partiti politici e al governo, la proposta gode del sostegno di cantoni, città e comuni. E a differenza del voto fallito sul CO2 nel 2021, questa volta la maggior parte della comunità economica e dei gruppi di pressione come la Federazione svizzera delle imprese (economiesuisse) e i gruppi ambientalisti sembrano sostenere la legge sul clima e l'innovazione.

Nel periodo precedente al voto, il controprogetto ha goduto di un solido sostegno pubblico - il 72% delle persone ha dichiarato di approvare la nuova legge in un sondaggio pubblicato dall'istituto gfs.bern il 12 maggio. Un mese dopo il consenso è sceso al 63%.

