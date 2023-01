La Svizzera nel 2023: anno nuovo, leggi nuove

Chi viaggia in aereo può ora richiedere un maggiore risarcimento per i bagagli giunti in ritardo o smarriti. Keystone / Alessandro Crinari

Dal rilascio della licenza per pilotare un drone al pagamento dei test Covid, ecco una selezione di dieci modifiche legislative entrate in vigore in Svizzera il 1° gennaio.

03 gennaio 2023

Keystone-SDA/ts

COMPAGNIE AEREE: Chi viaggia può richiedere un risarcimento maggiore per i bagagli giunti in ritardo o smarriti, fino a un massimo di circa 1'640 franchi. In precedenza, l'importo era di 1'520 franchi. Tuttavia, le tediose pratiche burocratiche non sono cambiate.

DIRITTO DELLE SUCCESSIONI: Testatori e testatrici sono più liberi/e di disporre del proprio patrimonio come desiderano rispetto al passato. In precedenza, i genitori dovevano lasciare ai figli i tre quarti della quota legale della loro eredità, ora solo la metà. Inversamente, i figli non sono più obbligati a lasciare un determinato importo ai genitori. Per i coniugi o i partner registrati non è cambiato nulla.

DRONI: La regolamentazione dell'Unione europea sulla produzione e l'esercizio dei droni è ora applicata anche in Svizzera. Questa include nuove norme sulle altezze massime di volo, sulle limitazioni del peso e restrizioni sullo spazio aereo in cui i droni possono volare. Per i voli a lungo raggio è necessaria una licenza speciale.

ADOZIONE: Le persone con un lavoro che adottano un bambino o una bambina di età inferiore ai quattro anni possono ora beneficiare di due settimane di ferie retribuite, da disporre a piacimento. Se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, possono ripartirsi liberamente le due settimane, ma non possono assentarsi dal lavoro contemporaneamente. Inoltre, il congedo va preso entro un anno dall'adozione.

PROTEZIONE DI CHI INVESTE: Le banche e gli altri fornitori di servizi finanziari devono rispettare nuovi standard minimi quando informano la clientela su prodotti finanziari complessi. In particolare, devono preparare e presentare un foglio con le informazioni di base.

COVID: Chiunque si sottopone al test Covid deve pagare di tasca propria. L'assicurazione sanitaria copre i costi del test solo in casi specifici, ovvero se un esito positivo comporta un trattamento medico.

PROTEZIONE DELLE PIANTE: I prodotti fitosanitari - ad esempio erbicidi e pesticidi - che presentano un rischio potenziale elevato non possono più essere utilizzati. Tali prodotti sono vietati per uso privato se presentano determinati rischi per la salute, sono tossici o molto tossici per gli organismi acquatici o rappresentano un rischio per le api.

TERRORISMO: Per i privati cittadini è più difficile accedere a sostanze chimiche che possono essere utilizzate per fabbricare bombe. Nel caso di concentrazioni elevate, per l'acquisto è generalmente necessaria una licenza rilasciata dall'Ufficio federale di polizia. Solo in casi eccezionali i negozi specializzati possono vendere determinati prodotti in piccole quantità.

IVA: Le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro e gestite a titolo onorifico e le istituzioni caritative con un fatturato inferiore a 250'000 franchi non devono più pagare l'imposta sul valore aggiunto. In precedenza, il limite era di 150'000 franchi.

CARPOOLING: Un nuovo segnale stradale per il car pooling (condivisione dell'auto) consente ai veicoli con più occupanti di circolare sulle corsie degli autobus se non intralciano il traffico pubblico e di parcheggiare in appositi spazi riservati. Inoltre, il traffico in generale potrebbe rallentare: i requisiti per le zone a 30 km/h sono stati allentati, per cui le autorità locali possono abbassare più facilmente il limite di velocità nei punti con più incidenti. Fino all'anno scorso doveva sussistere una situazione particolarmente pericolosa.

