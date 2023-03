La Svizzera non può rimanere neutrale rispetto alla guerra, dice l'ambasciatore ucraino

Soldati ucraini lanciano razzi contro le postazioni russe nell'area di Kharkiv, in Ucraina, il 25 febbraio 2023. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

La Svizzera non può rimanere neutrale di fronte alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, ha dichiarato l'ambasciatrice ucraina in Svizzera Iryna Venediktova.

"Si tratta di difendere l'ordine giuridico internazionale e i diritti umani", ha dichiarato l'ambasciatrice alla SonntagsZeitung in un'intervista di domenica.

"Il principio svizzero di neutralità si basa su accordi presi nel corso dei secoli. Ma con l'istituzione del diritto internazionale pubblico dopo la Seconda guerra mondiale, la situazione è cambiata radicalmente".

L'attacco è illegale e la difesa è legale, ha detto l'ambasciatore. "Gli altri Paesi dovrebbero aiutare il Paese attaccato a mantenere la propria sovranità", ha detto.

L'ambasciatrice afferma di rispettare la neutralità svizzera. "Ma per favore, lasciate che altri Paesi inviino all'Ucraina le loro armi di fabbricazione svizzera", ha detto.

Venediktova auspica una rapida modifica della legge svizzera sulla riesportazione delle armi prodotte in Svizzera, attualmente in discussione in Parlamento.

Nel giugno 2022 il governo federale ha deciso che le riesportazioni di materiale bellico devono essere rifiutate se il Paese di destinazione è coinvolto in un conflitto armato internazionale. È il caso delle nazioni in guerra, Ucraina e Russia. Negli ultimi mesi il governo svizzero ha resistito alle pressioni di Germania, Spagna e Danimarca per consentire la riesportazione di materiale bellico di fabbricazione svizzera.

"Mentre la guerra continua, dipendiamo da un ampio sostegno da parte della comunità internazionale", ha dichiarato.

Ha ringraziato la Svizzera per il suo "inestimabile" aiuto e sostegno alle operazioni di sminamento. "La solidarietà è grande. Mi commuove", ha detto.

Venediktova è stata confermata ambasciatrice dell'Ucraina nel novembre 2022. Ha lavorato come procuratore generale dell'Ucraina prima di essere licenziata, insieme al capo dell'agenzia di sicurezza interna, nel luglio 2022. Durante il suo incarico di procuratore generale, Venediktova è stata coinvolta negli sforzi per indagare sull'enorme numero di presunti crimini di guerra e di aggressione commessi dalla Russia dall'inizio della sua invasione a febbraio.

