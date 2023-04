La Svizzera avrà una terza centrale elettrica di riserva

Il nuovo contratto riguarda una centrale elettrica esistente a Monthey, nel Canton Vallese. Keystone / Jean-christophe Bott

Il governo svizzero ha firmato un contratto per una terza centrale elettrica a gas di riserva che sarà operativa da settembre, ha dichiarato martedì.

20 aprile 2023

Secondo un comunicato stampaLink esterno del governo, il prossimo inverno saranno disponibili 336 megawatt di potenza dalle centrali di riserva.

L'ultimo contratto riguarda l'impianto Thermatel esistente a Monthey, nel Canton Vallese. Attualmente fornisce 40 megawatt di energia, ma a settembre sarà portata a 50 megawatt. Questa centrale a gas naturale è sotto contratto fino alla primavera del 2026, ma sarà in funzione solo in caso di emergenza.

Di fronte all'attuale crisi energetica alimentata dalla guerra della Russia in Ucraina, il governo ha adottato diverse misure per rafforzare le riserve di energia elettrica della Svizzera. Queste includono riserve idroelettriche e centrali elettriche di riserva.

Sono già stati raggiunti altri due accordi per le centrali di riserva. Una centrale da 250 MW è in costruzione a Birr, nel Canton Argovia, ma è in ritardo sui tempi e non sarà operativa prima della fine di marzo.

Nel Canton Neuchâtel, la centrale di Cornaux è disponibile dal 1° febbraio. Ha una capacità di 36 megawatt e non è ancora stata utilizzata.

