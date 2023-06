La Svizzera voterà di nuovo sulla legge Covid

Nicolas Rimoldi, uno degli organizzatori della campagna, consegna le firme alla Cancelleria federale © Keystone / Peter Klaunzer

Un comitato ha presentato circa 60.000 firme per il referendum che si oppone alla proroga di alcune disposizioni della legge Covid-19. Dicono di voler tracciare una linea definitiva sulla pandemia.

"La Covid è storia", ha dichiarato Roland Bühlmann, co-presidente degli Amici della Costituzione, a Berna, dove le firme sono state consegnate giovedì alla Cancelleria federale. "Le misure della Covid non avevano e non hanno senso". Pertanto, la legge Covid deve essere abrogata al più presto, ha affermato.

La legge è in vigore dal settembre 2020 e da allora è stata modificata più volte dal Parlamento. Nella sua versione attuale rimarrà in vigore fino alla fine di giugno 2024.

Finora gli elettori hanno sostenuto chiaramente la base legale per le misure contro la pandemia in due referendum.

L'ultimo referendum è diretto contro l'estensione di singole disposizioni della legge Covid adottata nel dicembre 2022 dal Parlamento, tra cui la base legale per il rilascio dei certificati Covid-19.

Nicolas Rimoldi, presidente del movimento Mass-voll, uno degli organizzatori della campagna, ha dichiarato all'agenzia di stampa svizzera Keystone-SDA che questo certificato "non è più necessario". "Vogliamo che la popolazione sia finalmente lasciata in pace".

Il comitato referendario accusa sia il governo che il parlamento di aver mentito.

Affinché il referendum diventi ufficiale, sono necessarie 50.000 firme valide.

Il referendum è stato provvisoriamente fissato per il 18 giugno, circa quattro mesi prima delle elezioni federali. Giovedì Rimoldi ha lasciato aperta la possibilità che i membri del comitato organizzatore si candidino per un seggio in Parlamento. Sono in corso diversi colloqui, ha detto.

Secondo i dati del governoLink esterno, in Svizzera sono morte più di 14.000 persone con un'infezione da Covid confermata in laboratorio.

