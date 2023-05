Lancio di un'iniziativa per rendere più facile diventare svizzeri

Circa un quarto dei residenti in Svizzera non ha la cittadinanza svizzera. © Keystone / Christian Beutler

Chiunque viva in Svizzera da cinque anni, abbia una conoscenza di base di una lingua nazionale e non abbia commesso un grave reato penale dovrebbe ricevere un passaporto svizzero. È questa la richiesta di una nuova iniziativa popolare, lanciata martedì.

Il comitato d'iniziativa, Aktion VierviertelLink esterno, ha tempo fino al 23 novembre 2024 per raccogliere le 100.000 firme valide necessarie alla realizzazione dell'iniziativa.

Nello specifico, l'iniziativa chiede che la naturalizzazione sia possibile dopo cinque anni di residenza legale in Svizzera, indipendentemente dal permesso di soggiorno permanente. Oggi, solo chi ha un permesso di soggiorno C e vive in Svizzera da almeno dieci anni - di cui tre negli ultimi cinque - ha diritto alla naturalizzazione.

Circa un quarto dei residenti in Svizzera non ha la cittadinanza svizzera (di cui circa un quinto è nato in Svizzera). Secondo uno studio, la Svizzera ha le regole di naturalizzazione più severe d'Europa dopo Cipro.

Argomento ricorrente

Le riforme della legge sulla cittadinanza sono un tema ricorrente in Svizzera. Nel 2017 gli elettori hanno deciso che gli stranieri di terza generazione ben integrati dovrebbero essere in grado di naturalizzarsi più facilmente. Queste modifiche sono entrate in vigore nel 2018. In seguito, però, è emerso che il numero di queste naturalizzazioni non è aumentato come previsto.

Negli ultimi anni il Parlamento ha rifiutato di facilitare la naturalizzazione, comprese due iniziative parlamentari che avrebbero concesso agli stranieri maggiori diritti di codecisione dopo cinque anni di permanenza in Svizzera.

