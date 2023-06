Livia Leu si dimette da negoziatore svizzero di punta con l'UE

Livia Leu è diretta a Berlino Keystone / Peter Schneider

Il Segretario di Stato Livia Leu, il principale negoziatore della Svizzera con l'Unione Europea, diventerà ambasciatore svizzero in Germania su sua richiesta, ha annunciato il governo.

Resterà in carica come Segretario di Stato fino alla fine di agosto. I colloqui con l'UE non saranno influenzati da questo cambiamento, ha dichiarato mercoledì in un comunicatoLink esterno. A Berlino sostituirà Paul Seger, che andrà in pensione.

Leu, 62 anni, è responsabile dei colloqui con l'UE dall'autunno 2020. Il suo mandato ha visto anche la rottura dei negoziati per un accordo quadro istituzionale con l'UE nel 2021, quando la Svizzera si è ritirata unilateralmente dalle trattative.

Da allora, Leu e il suo team hanno condotto colloqui esplorativi con l'UE. A fine marzo il governo ha annunciato che i parametri chiave di un mandato negoziale sarebbero stati elaborati entro la fine di giugno.

Prima di assumere l'attuale incarico, Leu è stato ambasciatore a Teheran e a Parigi.

"In qualità di ambasciatore della Svizzera in Germania, Leu assume ancora una volta un compito strategicamente e diplomaticamente centrale. A Berlino sarà responsabile del mantenimento delle relazioni politiche, economiche, culturali e scientifiche con il Paese vicino che è il più importante partner commerciale della Svizzera", ha dichiarato il governo.

Il Ministero degli Esteri sta nominando un comitato di selezione per scegliere il suo successore.

Altre nomine Nell'ambito della consueta rotazione dei trasferimenti al ministero degli Esteri, il governo ha annunciato mercoledì diverse altre nomine: Salman Bal, attualmente direttore del Centro Internazionale di Accoglienza di Ginevra (CAGI) a Ginevra, è stato nominato ambasciatore nella Repubblica del Kazakistan e nella Repubblica del Tagikistan, con sede ad Astana. Mirko Manzoni, attualmente inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Mozambico, è stato nominato ambasciatore presso la Repubblica del Sudafrica, la Repubblica del Botswana, il Regno di Eswatini, il Regno di Lesotho e la Repubblica di Mauritius, con sede a Pretoria. Danielle Meuwly Monteleone, attualmente responsabile regionale della cooperazione a Tbilisi, è stata nominata ambasciatore in Nepal, con sede a Katmandu. Thomas Stähli, attualmente vice capo missione a Pechino, è stato nominato ambasciatore nella Repubblica dell'Azerbaigian e in Turkmenistan, con sede a Baku. Stefano Vescovi, attuale vice capo missione a Lima, è stato nominato ambasciatore nella Repubblica di Cuba e in Giamaica, con sede all'Avana. End of insertion

