Un ex ambasciatore svizzero che trama nei corridoi del Palazzo federale a Berna per gli interessi del Kazakistan; una società svedese di armamenti che dietro le quinte tenta di influenzare l'acquisto di aerei da combattimento da parte della Confederazione: i due casi hanno rilanciato le richieste di maggiore trasparenza nelle attività di lobbismo.

"Non giudico dei casi isolati. Ma di certo qui non si tratta di lobbying", afferma il presidente della Federazione delle agenzie di pubbliche relazioni della Svizzera (BPRALink esterno), Andreas Hugi, in merito alle attività svolte dall'ex ambasciatore elvetico Thomas BorerLink esterno a favore del Kazakistan, il paese ex sovietico da anni governato col pugno di ferro dal presidente Nursultan Nazarbayev e dal suo clan.

Ex ambasciatore lobbista per il Kazakistan

Secondo quanto riportato dalla stampa lo scorso gennaio, l'ex ambasciatore svizzero Thomas Borer avrebbe tentato di influenzare autorità giudiziarie, politici e media elvetici in favore del Kazakistan. Gli articoli si basano su tutta una serie di dati recentemente pubblicati su un sito internet kazako.

Noto tra l'altro per essere stato negli anni '90 alla testa della task force della Confederazione sulla vicenda dei fondi ebraici in giacenza nelle banche elvetiche, Borer rappresenta gli interessi del presidente del Kazakistan Nursultan Nazarbayev: In questa veste avrebbe cercato di aiutare l'uomo forte di Astana a dare la caccia al critico del regime kazako Viktor Khrapunov, che risiede ora in Svizzera. L'ex diplomatico elvetico avrebbe offerto a Nazarbayev "informazioni privilegiate" della Procura generale della Confederazione, per una rimunerazione di 30mila dollari al mese. Inoltre Borer avrebbe redatto per alcuni amici parlamentari "ben disposti" un'interpellanza al governo federale in favore del Kazakhstan.

Thomas Borer respinge certe affermazioni dei media: "Sono consulente del Ministero della Giustizia kazako nella collaborazione con le autorità svizzere relativa a un procedimento penale su personalità che hanno truffato il Kazakistan per miliardi e hanno lavato parte di questi fondi in Svizzera, in particolare il signor Khrapunov", scrive a swissinfo.ch. L'ex diplomatico aggiunge di non avere offerto "informazioni privilegiate" del Ministero pubblico della Confederazione, come sostiene il quotidiano Neue Zürcher Zeitung: "Io trasmetto informazioni che ho ricevuto formalmente", puntualizza.

Fine della finestrella