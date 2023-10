Lucerna, propaganda cinese al Museo dei Trasporti?

I modellini di tre razzi cinesi esposti al Museo dei Trasporti di Lucerna. SRF

Una mostra sui viaggi spaziali al celebre Museo dei trasporti di Lucerna è generosamente sostenuta dallo Stato cinese. Una vicenda che solleva delle domande.

Il Museo svizzero dei trasporti, il museo più visitato della Svizzera, è un luogo popolare, soprattutto per appassionati e appassionate di tecnologia: ospita carrozze di treni, elicotteri o aerei provenienti da tutto il mondo. Ora, in una sala espositiva, sono in mostra anche modelli di rover, satelliti e razzi cinesi.

Dal soffitto pende un modellino della stazione spaziale cinese Tiangong. L'originale è in orbita intorno alla Terra con un equipaggio permanente da due anni.

Una prima in Occidente

La struttura di Lucerna è orgogliosa perché questi pezzi vengono esposti per la prima volta in Occidente. Sono destinati a colmare una lacuna, afferma Daniel Geissmann, responsabile delle esposizioni e delle collezioni del Museo dei trasporti: "Non ci sono solo viaggi spaziali giapponesi, russi o indiani. Anche la Cina è molto attiva". Tuttavia, non è un aspetto molto percepito al di fuori della Cina.

Anche Pechino è interessata a far conoscere questi successi e ha generosamente sostenuto la mostra di Lucerna. Il Museo svizzero dei trasporti può prendere in prestito i modelli gratuitamente, e anche il trasporto è pagato.

Manodopera inclusa: un tecnico cinese allestisce la mostra sui viaggi spaziali cinesi al Museo dei Trasporti di Lucerna. SRF

Tuttavia, Geissmann sottolinea che la dittatura cinese non è stata presa in considerazione: "Questa non è una mostra comprata, ma curata. Per questo motivo alcuni argomenti sono stati deliberatamente tralasciati. "Non ci occupiamo di politica, ma di tecnologia".

Una mostra propaganda?

Ralph Weber, professore all'Università di Basilea, vede le cose in modo diverso. Conduce ricerche sulla politica estera cinese e vede la mostra di Lucerna come propaganda politica.

"Se si collabora con la Repubblica Popolare Cinese, ci si confronta sempre con il partito-Stato. Soprattutto quando si tratta di qualcosa di così delicato come i viaggi spaziali cinesi", afferma Weber. È anche in quest'ottica che la Cina spende soldi per una mostra in Svizzera.

Weber aggiunge di comprendere solo in parte l'argomentazione secondo cui la mostra sulla Cina farebbe da contrappeso ad altri progetti, come quelli statunitensi. Anche i Paesi occidentali coltivano la loro immagine. Ma, "nonostante tutte le difficoltà, gli Stati Uniti hanno ancora strutture democratiche e media liberi. La Repubblica Popolare Cinese, no".

Scambio scientifico tra Svizzera e Cina

Il giorno dell'inaugurazione della mostra sono stati invitati esponenti della ricerca spaziale svizzera e loro omologhi e omologhe cinesi. Questi eventi sono particolarmente delicati, dice Ralph Weber. Negli Stati Uniti, da scambi di questo tipo sono già emerse vicende di spionaggio, afferma, facendo riferimento a un rapporto sull'argomento.

Tutto ciò non rende impossibile una mostra sui voli spaziali cinesi, ma la rende più impegnativa, osserva l'esperto.

