Mozioni in Parlamento svizzero, chi ha più successo?

Il Palazzo federale è la sede del Governo e del Parlamento svizzeri. © Keystone / Peter Klaunzer

Le Camere federali sono riunite per l'ultima volta prima delle elezioni legislative del 22 ottobre. SRF Data ha analizzato chi ha lanciato quante mozioni e chi ha avuto più successo negli ultimi quattro anni.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 settembre 2023 - 17:00

Silvana Grunder, Niclas Bodenmann, Matthias Strasser, SRF

In cima alla classifica c'è Meret Schneider, deputata dei Verdi (sinistra ecologista) in Consiglio nazionale (camera bassa del Parlamento federale): negli ultimi quattro anni ha presentato 45 mozioni. In altre parole, una mozione quasi ogni mese. "Me la cavo bene, ma non ne vado particolarmente fiera", dice.

La mozione è un atto parlamentare che incarica il Consiglio federale (Governo) di presentare un disegno di atto legislativo o di prendere un provvedimento. Può essere presentata durante la sessione da un gruppo parlamentare o da singoli deputati e deputate. Se viene accolta dalla Camera in cui è stata presentata e successivamente anche dall'altra, la mozione viene trasmessa al Consiglio federale.

Contenuto esterno

Meret Schneider chiede per lo più nuove regole nella politica alimentare, ad esempio nell'importazione di alimenti. Tuttavia, raramente ha successo. Finora è stata trattata appena la metà delle mozioni che ha presentato. Solo due richieste hanno ottenuto la maggioranza in entrambe le Camere

Attirare l'attenzione su una questione

Il basso tasso di successo è dovuto anche al fatto che la deputata ecologista presenta mozioni o richieste sulla protezione degli animali. "Spesso [questi temi] non riescono a ottenere una maggioranza in Parlamento", afferma Schneider. Ciononostante, non si tratta sempre di convincere una maggioranza. A volte, la deputata vuole semplicemente attirare l'attenzione su una determinata questione.

Contenuto esterno

Andri Silberschmidt del Partito liberale radicale (PLR, destra) ha avuto chiaramente più successo. Ha presentato otto mozioni, tre quarti delle quali sono state accolte. C'è inoltre un'iniziativa parlamentare che è stata accettata da entrambe le Camere. Silberschmidt è quindi il membro del Parlamento che avuto più successo in materia di mozioni.

Evitare le mozioni senza possibilità

"Cerco di occuparmi di questioni che devono essere assolutamente risolte e che non servono solo a fare le prime pagine dei giornali", afferma Silberschmidt. Un aspetto importante è riunire sin dall'inizio delle maggioranze ed evitare di presentare delle mozioni che non hanno alcuna possibilità.

Contenuto esterno

Ventuno membri del Parlamento non hanno ancora presentato alcuna mozione nell'attuale legislatura. Tra questi ci sono dei pesi massimi della politica quali Markus Ritter del partito Il Centro.

Il presidente dell'Unione svizzera dei contadini è considerato uno dei politici più influenti del Parlamento federale. Secondo lui, le mozioni sono spesso "aria fritta" e non portano a nulla.

Contenuto esterno

"In quanto singolo non presento mai una mozione, richiede troppo tempo", spiega Ritter. Il deputato preferisce cercare una maggioranza attorno alle sue proposte in seno alle commissioni. È più probabile che questo approccio porti al successo e, soprattutto, sia più veloce.

Come è stata effettuata la valutazione? SRF Data ha tenuto conto di tutte le mozioni della legislatura in corso presentate fino alla sessione estiva inclusa. In totale sono state considerate 1'653 mozioni. Delle 974 mozioni trattate, 137 sono state trasmesse al Governo. Durante questa legislatura, il numero di mozioni è aumentato, ma quello delle mozioni accolte è rimasto stabile. End of insertion

Traduzione di Luigi Jorio

Altri sviluppi Altri sviluppi Stress test globale per la libertà di espressione Una pietra miliare della democrazia vacilla. Chi protegge la libertà di espressione?

Articoli menzionati Stress test globale per la libertà di espressione

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative