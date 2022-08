Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2022 - 13:30

Bruno Kaufmann

Care amiche e cari amici della democrazia,

Lo avete notato? Non c'è stata nessuna pausa estiva per la democrazia. Le scosse provocate dall'aggressione russa contro una democrazia europea, l'Ucraina, hanno raggiunto il resto del mondo: i regimi autoritari, da Pechino a Caracas, da Budapest ad Ankara, esaminano le proprie opzioni di fronte ai grandi cambiamenti nella politica di sicurezza provocati dall'invasione di Mosca nel Paese vicino.

Nei luoghi dove le cose funzionano ancora in modo relativamente democratico sorgono domande del tutto nuove sulla capacità delle società di resistere e svilupparsi. È il caso della Svizzera, una delle democrazie meglio affermate e di maggior successo degli ultimi cinquant'anni. Anche nella Confederazione, infatti, gran parte della popolazione non ha il diritto di voto ed eleggibilità. Così facendo, la Confederazione "si nega qualcosa", sostiene il professore di scienze politiche bernese Marc Bühlmann nel primo articolo della nostra nuova serie sul tema della "democrazia inclusiva".

Restiamo in Svizzera: con lo storico e politologo Claude Longchamp, i miei colleghi Renat Kuenzi e Carlo Pisani hanno visitato otto città elvetiche in cui cittadini e cittadini hanno fatto progredire la democrazia. Raccomando caldamente questo particolare giro della Svizzera a coloro di voi che parteciperanno a fine settembre a Lucerna alla decima conferenza mondiale sui diritti popolari, il "2022 Global Forum on Modern Direct Democracy". SWI swissinfo.ch è il media partner internazionale dell'evento.

Vi saranno affrontati temi di attualità legati alla democrazia nel mondo, come il processo costituzionale e di democrazia diretta in Cile, al quale la Svizzera ha dato un contributo.

La vostra opinione e le vostre riflessioni sulla democrazia, care lettrici e lettori di questa newsletter, ci interessano. Vi invitiamo quindi a partecipare ai nostri dibattiti in dieci lingue.

Vi porgo i miei migliori saluti,

Bruno Kaufmann

Corrispondente sulla democrazia a livello internazionale e coordinatore della rubrica dedicata alla democrazia di SWI swissinfo.ch.

Altri sviluppi Altri sviluppi Il Cile prende a modello la Svizzera e la sua democrazia diretta Questo contenuto è stato pubblicato il 29 ago 2022 La popolazione cilena ha chiesto più democrazia e meno centralismo. La Svizzera è servita da modello anche per la nuova Costituzione.

