Parlateci di democrazia!

Bruno Kaufmann, corrispondente globale per la democrazia, SWI swissinfo.ch. swissinfo.ch

Come cittadine o cittadini svizzeri all'estero, avete qualcosa di importante da dire sulla realtà democratica del Paese in cui vivete? Fatecelo sapere e il nostro corrispondente globale per la democrazia, Bruno Kaufmann, potrebbe venire a trovarvi per raccontare la vostra storia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 giugno 2023

Bruno Kaufmann Bruno è il corrispondente di SWI swissinfo.ch per la democrazia globale,, un suo tema di predilezione sul quale ha uno sguardo a livello globale. Da oltre trent’anni è corrispondente estero per la Radiotelevisione svizzera SRF. È anche direttore delle relazioni internazionali della Fondazione Svizzera per la Democrazia, copresidente del Global Forum on Modern Direct Democracy e co-iniziatore della Lega Internazionale delle Città Democratiche.

Come cittadine e cittadini svizzeri residenti all'estero, c'è la possibilità che stiate partecipando o siate testimoni di sviluppi e pratiche democratiche. Potrebbe trattarsi di un'iniziativa locale, di una proposta innovativa di democrazia diretta nella vostra città, di un nuovo partito politico che combatte l'autoritarismo o di un'iniziativa interessante in cui siete coinvolti/e o di cui siete a conoscenza.

Invitatemi e raccontatemi la vostra storia

Ovunque viviate, raccontatemi la vostra storia - potrei anche venire a trovarvi per saperne di più.

Da oltre un decennio, SWI swissinfo.ch si occupa delle grandi e piccole storie della democrazia nel mondo.

Sarei felice di conoscere voi, la vostra associazione od organizzazione e di parlarne attraverso il nostro portale. Inviatemi i vostri commenti e le vostre idee nel riquadro sottostante.

Inviateci il vostro contributo Avete qualcosa da dire sulla democrazia nel luogo in cui vivete? Qui potete inviarmi i vostri contributi privatamente.

Mettiamoci in contatto il prima possibile e discutiamo delle vostre esperienze democratiche.

Voglio condividere con la comunità SWI swissinfo.ch le conoscenze che avete acquisito come persone svizzere attive all'estero.

Per farlo, ho bisogno di conoscere meglio le vostre idee e il modo in cui le realizzate sul campo. È il momento di condividere i vostri pensieri e le vostre storie con un pubblico globale!

Non vedo l'ora di leggere le vostre storie.

Bruno Kaufmann

Corrispondente globale per la democrazia SWI

A cura di Virginie Mangin

Altri sviluppi Altri sviluppi Perché il popolo svizzero si fida dello Stato Nel confronto internazionale, la Svizzera sembra godere di grande stabilità. Una ragione importante è la fiducia nelle istituzioni.

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative