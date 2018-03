Passaporto biometrico: non è ancora fatta

Il referendum è stato promosso dal "Comitato interpartitico contro passaporti e carte d'identità biometrici". Ne fanno parte sia rappresentanti di partiti di destra che di sinistra Oltre ad essere contraria al controllo dei cittadini da parte dello Stato, la sinistra ritiene che il progetto costituisca un peggioramento del servizio pubblico. Per farsi rilasciare un documento d'identità bisognerebbe infatti recarsi in un centro cantonale o regionale invece che in Comune. La destra sostiene che la misura è imposta dagli Stati Uniti e dall'Unione europea. "Tutti i dati biometrici saranno immagazzinati in una centrale della Confederazione e potranno essere trasmessi ad altri governi o a imprese estere, come compagnie aeree", denunciano i promotori del referendum sul loro sito internet.

Le sottoscrizioni verranno ora controllate dalla Cancelleria federale. Per la riuscita del referendum ne occorrono almeno 50mila valide. Se il traguardo è stato raggiunto, l'oggetto potrà essere posto in votazione popolare al più presto il 17 maggio 2009.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Passaporto biometrico: non è ancora fatta 02 ottobre 2008 - 18:55 L'ultima parola potrebbe spettare al popolo. Gli oppositori hanno depositato giovedì il referendum munito di 55mila firme. Le sottoscrizioni verranno ora controllate dalla Cancelleria federale. Per la riuscita del referendum ne occorrono almeno 50mila valide. Se il traguardo è stato raggiunto, l'oggetto potrà essere posto in votazione popolare al più presto il 17 maggio 2009. Il referendum è stato promosso dal "Comitato interpartitico contro passaporti e carte d'identità biometrici". Ne fanno parte sia rappresentanti di partiti di destra che di sinistra Oltre ad essere contraria al controllo dei cittadini da parte dello Stato, la sinistra ritiene che il progetto costituisca un peggioramento del servizio pubblico. Per farsi rilasciare un documento d'identità bisognerebbe infatti recarsi in un centro cantonale o regionale invece che in Comune. La destra sostiene che la misura è imposta dagli Stati Uniti e dall'Unione europea. "Tutti i dati biometrici saranno immagazzinati in una centrale della Confederazione e potranno essere trasmessi ad altri governi o a imprese estere, come compagnie aeree", denunciano i promotori del referendum sul loro sito internet.