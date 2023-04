Per i senzatetto "serve un'azione urgente"

Nel mezzo del flusso dei pendolari: una persona dorme per terra avvolta in una coperta alla fermata del tram della stazione centrale di Zurigo. © Keystone / Gaetan Bally

28 aprile 2023

Thomas Pressmann, SRF

Se si passeggia nel centro di Berna la sera, non è raro imbattersi in persone senza fissa dimora. Persone che passano la notte avvolte nei sacchi a pelo sotto i portici o che hanno scelto una panchina del parco come giaciglio.

Silvio Flückiger lavora da anni per Pinto, il servizio sociale della città che lavora negli spazi pubblici. Non ha mai vissuto una situazione come quella degli ultimi mesi: "Rispetto al passato, il numero di persone senzatetto è più o meno raddoppiato".

Rifugi di emergenza al limite

Anche il rifugio per i senzatetto dell'Esercito della salvezza di Berna riferisce di molte persone in cerca di aiuto. Ultimamente, la casa è praticamente sempre piena, anche se due anni fa sono stati creati altri posti.

La situazione è simile a Bienne: negli ultimi mesi il rifugio d'emergenza è stato al completo. Notizie simili provengono anche da Basilea e da Ginevra. Uno studio pubblicato l'anno scorso è giunto alla conclusione che a Berna vive un numero maggiore di senzatetto rispetto alle altre città della Svizzera tedesca.

Nella capitale ci sono diverse strutture dove i senzatetto possono passare la notte in caso di emergenza. Pinto offre anche un centro di accoglienza ai margini del centro di Berna. Due volte al giorno, chi non ha un posto dove stare può presentarsi qui; ci sono armadietti, una lavatrice e una doccia.

Per Silvio Flückiger è chiaro: "Lo sviluppo degli ultimi mesi dimostra che fare qualcosa non è solo necessario, ma urgente".

La pressione sulle persone colpite dalla povertà è in aumento, afferma il ricercatore sociale Jörg Dittman dell'Università di Scienze Applicate della Svizzera nord-occidentale. "I costi della vita quotidiana aumentano, il mercato immobiliare è in tensione da anni".

Il 37enne David passa da Pinto per la prima volta. Prima viveva e lavorava in un istituto sociale, ma è stato licenziato senza preavviso: "Lì ho avuto problemi con diverse persone. Anche la mia dipendenza dall'alcol era un problema".

Attualmente non ha né un appartamento né un lavoro e quasi nessun amico. "Ora devo vedere dove voglio passare i prossimi giorni. Non voglio essere un peso per nessuno".

Aumenta il numero dei senzatetto stranieri

Sempre più persone straniere sono senza fissa dimora. Vogliono tentare la fortuna qui - e rimangono bloccati. Il loro numero è destinato ad aumentare, come sospetta il sociologo Jörg Dittmann: "Le guerre e la grande povertà in altri Paesi sono il motore del fenomeno dei senzatetto, anche in Svizzera".

Uno studio pubblicato l'anno scorso è giunto alla conclusione che quasi due terzi dei senzatetto sono sans-papiers, cioè privi di documenti validi.

Pensare al prossimo inverno

A Berna, le autorità vogliono prepararsi al prossimo inverno. Franziska Teuscher, responsabile del dicastero della socialità, afferma: "Vogliamo far sì che tutti coloro che lo desiderano possano avere un posto letto".

"Housing First": una possibile soluzione? Il progetto "Housing First" aiuta le persone senzatetto a trovare un posto dove vivere. Come base, in modo che possano tornare più rapidamente a una vita regolare. Basilea nel 2020 è stata la prima città svizzera a lanciare un progetto del genere. La giornalista di SRF Marlène Sandrin, della redazione regionale di Basilea, fa un bilancio. SRF News: Che cos'è esattamente l'"Housing First"? Marlène Sandrin: La differenza con le altre offerte è grande. Si tratta di un nuovo approccio. Alle persone che cercano aiuto viene dato un posto dove vivere. Si tratta di persone che altrimenti non avrebbero alcuna possibilità e che sono state rifiutate da altre istituzioni. Sono loro stesse a firmare il contratto di alloggio. Si presume che questo sia il primo passo verso una vita normale. Quali sono le esperienze? L'esperimento dura tre anni. Non è facile. La cosa più difficile - e questo era previsto - è trovare appartamenti adatti. Perché gli appartamenti liberi sono rari. È stato possibile trovare poco meno di 20 appartamenti, che non sono molti. I responsabili e i diretti interessati affermano però che per molti questo passo, trasferirsi in un appartamento proprio, è un grande sollievo. Ma è anche chiaro che questa non è la fine della storia. Le persone colpite hanno bisogno di ulteriori cure. La sperimentazione continuerà? Il progetto è stato prorogato fino alla fine dell'anno. tuttavia, "Housing First" continuerà ad esistere come parte della strategia abitativa del Cantone di Basilea Città. End of insertion

La questione è da tempo nell'agenda politica. Di recente, il Parlamento della città di Berna ha chiesto di aumentare i posti letto nelle strutture di emergenza, soprattutto per le donne. La ricerca di un immobile adatto è in corso, conferma Franziska Teuscher.

Inoltre, nei prossimi mesi verranno introdotti nuovi servizi di consulenza in materia di alloggi. In futuro, la città intende anche farsi carico del deposito dell'affitto per le persone colpite dalla povertà che hanno la possibilità di trovare un posto dove vivere.

