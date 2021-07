La disperazione di chi vota per i populisti di destra

Chi è povero sta alla larga dalle urne o tende a votare per i populisti di sinistra. L'ascesa di partiti populisti di destra è invece legata a qualcosa di diverso dalla povertà.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 luglio 2021 - 11:00

Secondo i populisti, la società è composta da un popolo e da un'élite. Poiché l'élite si arricchisce e opprime il popolo, va privata del potere e il popolo deve prendere il comando.

Tale narrativa ha terreno fertile dove esistono grandi disequilibri di potere e ineguaglianze sociali – si potrebbe pensare. Ciò è solo parzialmente vero. Le persone povere spesso non votano oppure lo fanno per partiti populisti di sinistra che promettono una ridistribuzione.

Quali sono dunque le preoccupazioni di chi vota per i partiti populisti di destra? Cosa li rende recettivi alle loro promesse?

Il fotografo Christian Lutz ha visitato luoghi in Europa dove i partiti populisti di destra godono di particolare successo. Nel suo libro "Citizens" mostra la disperazione di chi vota per questi partiti.



"Citizens" di Christian Lutz

Il fotografo Christian Lutz ha visitato luoghi in Europa dove i partiti populisti di destra godono di particolare successo. Si tratta di partiti come UKIP nel Regno Unito, il Partito popolare danese (DF) in Danimarca, l'FPÖ in Austria, l'AfD in Germania, Vox in Spagna o l'Unione democratica di centro (UDC) in Svizzera.

Ritratti, scatti di raduni elettorali, paesaggi post-industriali, bar o altri luoghi d'incontro – ovunque, il grigiore delle immagini rivela una profonda disperazione. "I partiti populisti di destra con programmi demagogici e manipolativi spesso hanno successo dove i cittadini e le cittadine soffrono perché hanno perso il lavoro o a causa di problemi economici", spiega Lutz a SWI swissinfo.ch.

In Svizzera, la situazione è più complicata. "Ho trascorso molto tempo nella Svizzera centrale, nel Canton Nidvaldo, dove l'UDC ha raccolto oltre l'80% dei voti durante le elezioni per il Consiglio Nazionale nel 2015", dice Lutz. Lì, la gente generalmente non ha problemi economici e il tenore di vita è elevato. "Gli slogan e i contenuti sono gli stessi degli altri partiti populisti europei, ma non si rivolgono alle stesse persone", aggiunge il fotografo.

Cosa temono queste persone? Secondo Lutz, in Svizzera è molto importante avere un lavoro. Perderlo è paragonabile a una catastrofe. Per la Svizzera ha importanza la difesa del suo standard di vita tramite il protezionismo e la salvaguardia della sua autonomia dall'Unione europea. Lo zoccolo duro dell'UDC – "un club di miliardari zurighesi" – mette al primo posto l'economia e l'industria. Per Lutz, questo è intollerabile. "Potremmo abbassare un po' il nostro tenore di vita per vivere meglio insieme".

Lutz non considera il suo un lavoro giornalistico, ma documentaristico. "Non sono un politologo", dice. "Sto esprimendo i miei timori per questi movimenti in Europa dal mio punto di vista molto personale. Per me, sono un incubo". Si dice disilluso: "Nel modo in cui le nostre società funzionano c'è qualcosa di disperato, senza speranza". Come fotografo, spiega, può solo osservare. E questo è il suo contributo.

