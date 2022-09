Riforma del sistema pensionistico: si va verso il "sì"

Keystone/Christof Schürpf

Dopo vari tentativi falliti, l’elettorato svizzero è finalmente pronto a riformare l’Assicurazione vecchiaia e superstiti e a portare l’età pensionabile delle donne da 64 a 65 anni secondo i risultati parziali. Ma non è ancora detta l'ultima. Il "no" è in vantaggio di quasi 24'000 voti. I risultati del canton Zurigo, dove prevangono i "sì", saranno determinanti.

L’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) sta affrontando l’ennesima prova alle urne. Nonostante le previsioni che davano l'approvazione della riforma proposta da Governo e Parlamento in chiaro vantaggio, il risultato appare meno netto nel corso dello spoglio dei voti.

Stando ai risultati parziali, il 50,5% delle elettrici e degli elettori ha finora detto “no” all’innalzamento dell’età pensionabile delle donne da 64 a 65 anni. Tutto dipende dai risultati nel canton Zurigo, dove prevalgono tuttavia i "sì". È perciò ormai quasi sicuro che le donne debbano prepararsi a lavorare un anno in più, andando in pensione alla stessa età degli uomini a partire dal 2024.

L’aumento di 0,4 punti percentuali dell’aliquota IVA a favore dell'AVS incontra invece un'approvazione più solida da parte del popolo: il 54% avrebbe votato "sì".

Se alla fine vincerà il sì", il risultato sarà comunque molto tirato, afferma Lukas Golkder, codirettore dell'istituto gfs.bern. "Dobbiamo prendere sul serio il fatto che la percentuale del 'sì' è diminuita", afferma il politologo. "Nella Svizzera romanda abbiamo un no massiccio, non si era mai visto prima". Tuttavia, l'istituto continua a ritenere che la riforma sarà approvata.

Contenuto esterno

L’ultimo sondaggio condotto dalla SSR aveva rilevato il sostegno alla riforma da parte del 59% dell’elettorato, ma anche un avanzamento progressivo del campo del “no”, che ha guadagnato 5 punti percentuali durante la campagna. Nonostante ciò, è improbabile a questo punto che il progetto venga respinto.

Gli argomenti a favore della revisione dell’AVS, denominata AVS21, sono generalmente ritenuti più convincenti dalla cittadinanza. “Il campo del ‘sì’ ha il vento in poppa", aveva commentato la settimana scorsa la politologa del gfs.bern Martina Mousson.

La riforma dell'AVS in breve La riforma ha lo scopo di garantire il finanziamento del primo pilastro del sistema pensionistico svizzero, l’AVS appunto, per le prossime generazioni. Con l’aumento della speranza di vita e la crescita del numero di persone pensionate rispetto a quelle ancora attive nel mercato del lavoro, infatti, la stabilità finanziaria dell’AVS nei prossimi dieci anni è in pericolo. Al momento, il bilancio dell’AVS è ancora positivo, ma secondo le proiezioni l’assicurazione sarà in deficit a partire dal 2029. Per questo motivo, l’anno scorso il Parlamento aveva approvato il progetto AVS21 per consolidare le finanze dell’assicurazione vecchiaia. Nel complesso, la riforma dell’AVS21 permetterebbe di riequilibrare le finanze dell’AVS, apportando un totale di circa 17 miliardi di franchi nelle sue casse. Il solo innalzamento dell'età pensionabile per le donne farebbe risparmiare 1,2 miliardi di franchi all'anno a partire dal 2029, mentre l'aumento dell'IVA porterebbe altri 1,3 miliardi di franchi all'anno nelle casse dell'AVS a partire dal 2024. Tuttavia, la riforma AVS21 non sarà sufficiente a garantire il finanziamento delle pensioni oltre il 2032. End of insertion

Una Svizzera divisa

I risultati parziali stanno delineando una classica situazione di "Röstigraben" e di "Polentagraben", cioè di voto molto differente fra la Svizzera tedesca, da una parte, e la Romandia e il Ticino dall'altra.

Con ben poche eccezioni, la modifica della legge sull'AVS viene affossata nei comuni francofoni e italofoni, mentre dove si parla tedesco sta succedendo l'opposto.

La situazione si conferma nei primi risultati disponibili dei cantoni: si va dal 65% di "sì" di Zugo al 42,9% del Ticino. Dalla parte del "sì" si schierano anche Grigioni (56,2%), Glarona, Nidvaldo, Soletta e Lucerna, ma non Sciaffusa, per un soffio (49,98%). Non sono ancora stati diffusi dati definitivi di cantoni romandi.

"Dividere il paese su un soggetto di questo tipo non è una buona idea, avrà delle conseguenze": lo afferma il presidente dell'Unione sindacale svizzera (USS) Pierre-Yves Maillard.

"Abbiamo un rapporto di forze molto difficile nella Svizzera tedesca", afferma l'ex consigliere di Stato socialista. "Stamattina, quando mi sono alzato, non pensavo però che l'esito sarebbe stato così tirato".

Nicola Siegrist, presidente dei Giovani socialisti svizzeri, pensa che l'elevata percentuale di "no" all'aumento dell'età di pensionamento delle donne dimostra come l'ingiustizia della legge AVS non venga accettata a cuor leggero.

Malgrado l'esito ancora incerto del voto, "una cosa è già chiara: nonostante la campagna della paura dei borghesi una vasta parte dei votanti respinge la riforma antisociale dell'AVS", afferma il giovane zurighese su Twitter.

Contenuto esterno Jetzt schon klar: Trotz Angstkampagne der Rechtsbürgerlichen sagt ein grosser Teil der Stimmbevölkerung Nein zur unsozialen #AHV-Reform. Die Ungerechtigkeit dieser Vorlage wird nicht einfach so hingenommen!#AHV21 — Nicola Siegrist (@Nicola_Siegrist) September 25, 2022

"Fine dei diktat delle sinistra"

L'Unione svizzera delle arti e dei mestieri interpreta il potenziale "sì" alla riforma dell'AVS come "la fine dei diktat della sinistra in materia di politica sociale", si legge in un Tweet diffuso dall'organizzazione.

Contenuto esterno Une acceptation du projet #AVS21 marquera la fin du diktat de la gauche en matière de politique sociale ! Les partis bourgeois sont les forces constructives de ce pays !#Vot22 #AVS — sgv-usam (@gewerbeverband) September 25, 2022

Secondo la presidente del sindacata UNIA Vania Alleva, invece, questa riforma rappresenta un affronto alle donne, che continueranno ad avere salari bassi e pensioni meno elevate degli uomini, nonostante l'obbligo di lavorare un anno in più.

La sindacalista ritiene importante intervenire immediatamente per porre rimedio alle ingiustizie nel secondo pilastro della previdenza professionale. "La discriminazione strutturale, lo svantaggio delle donne nel secondo pilastro devono essere corretti", ha detto Alleva a SRF.





Gli argomenti di chi è pro e di chi è contro la riforma

Secondo il comitato che ha lanciato il referendum, l’AVS21 è solo il primo passo verso l’introduzione dell’età pensionabile di 67 anni per tutti.

A esser particolarmente controversa in questa votazione è la modifica della legge federale che riguarda l’aumento dell’età di pensionamento solo per le donne. Il fronte del “no” si oppone a un finanziamento dell’AVS fatto sulle spalle delle donne, poiché penalizzerebbe una parte della popolazione già afflitta da pensioni più basse (con un divario del 35% rispetto agli uomini) e disuguaglianze salariali (con salari in media del 19% inferiori).

Contenuto esterno

Sindacati, partiti di sinistra e gruppi di donne affermano che bisognerebbe raggiungere la parità retributiva e riconoscere il lavoro non retribuito effettuato dalle donne, prima di equiparare la loro età pensionabile a quella degli uomini.

"Prima di derubarci di sette miliardi di franchi facendoci lavorare un anno in più, che ci paghino i 7,7 miliardi di franchi di disuguaglianze salariali o i 248 miliardi di franchi di lavoro di cura non retribuito [cura delle persone care e lavori domestici] svolto dalle donne", ha affermato Mathilde Mottet, 27 anni, vice segretaria centrale della Gioventù socialista svizzera (GISO).

Non sorprende che la polarizzazione tra uomini e donne su questo punto sia stata evidente durante la campagna. L’ultimo sondaggio dell’Istituto gfs.bern in vista del voto aveva rilevato che la maggior parte delle donne (51%) si opponeva al progetto, mentre tra gli uomini dominava il sostegno netto alla riforma (70%).

I partiti di centro e di destra favorevoli alla riforma sostengono in particolare la maggior flessibilità nel pensionamento: l’AVS21, infatti, permette di scegliere liberamente il momento del pensionamento tra i 63 e i 70 anni, a seconda delle esigenze personali. Chi vorrà lavorare dopo i 65 anni potrà quindi migliorare la propria pensione.

Inoltre ritengono che sia giusto che donne e uomini vadano in pensione alla stessa età. Le donne, infatti, vivono generalmente più a lungo degli uomini e beneficiano per più tempo della pensione. L’età pensionabile differenziata è il residuo di una società patriarcale che riteneva le donne svantaggiate a livello fisiologico rispetto agli uomini.

"Non si può combattere un sistema patriarcale e accettare che le donne vadano in pensione un anno prima degli uomini. L'uguaglianza non è à la carte”, ha detto Gabrielle de Simone, membro della segreteria generale dei Giovani del Partito liberale radicale (PLR).

Contenuto esterno

Un altro argomento a favore della riforma riguarda il fatto che le donne potranno versare i contributi per un anno in più e ciò permetterà solo di migliorare la loro situazione finanziaria.

Riforme simili sono state già adottate nella maggior parte dei Paesi europei: in Norvegia e Islanda le donne devono lavorare fino a 67 anni. In Italia fino a 66,6 anni e in Spagna e Danimarca fino a 65 anni. L’attuale età pensionabile delle donne in Svizzera, tuttavia, è in linea con la media OCSE (63,5 anni nel 2018).

