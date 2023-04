Riprendono le prove di voto elettronico per le prossime votazioni

La Posta ha migliorato il sistema di voto elettronico per le prossime prove. © Keystone / Jean-christophe Bott

Il governo svizzero ha concesso a tre cantoni le licenze per riprendere la sperimentazione del voto online nelle votazioni federali, in particolare per gli Svizzeri all'estero, ha dichiarato venerdì.

28 aprile 2023

Basilea Città, San Gallo e Turgovia potranno condurre il voto online per una parte limitata dell'elettorato. L'autorizzazione comprende il voto popolare previsto per il 18 giugno di quest'anno. Secondo un comunicato stampaLink esterno del governo, l'autorizzazione è valida fino al voto popolare del 18 maggio 2025.

Il voto online sarà disponibile per gli elettori svizzeri all'estero registrati in uno dei tre Cantoni che hanno richiesto l'autorizzazione. Basilea Città permette anche ai cittadini svizzeri disabili di votare online. A San Gallo, un numero limitato di elettori svizzeri provenienti da comuni che offrono il voto elettronico può anche registrarsi per votare online.

Per la prima votazione del giugno 2023, i Cantoni hanno chiesto che un totale di circa 65.000 elettori possano partecipare alla sperimentazione, ovvero circa l'1,2% di tutti gli elettori svizzeri.

Le precedenti prove di voto elettronico erano state interrotte per problemi di sicurezza. Il governo afferma che la sua ultima decisione consentirà ai cantoni con licenza di utilizzare per la prima volta il nuovo sistema online della Posta Svizzera. Il sistema "è stato esaminato in diverse fasi da esperti indipendenti e dal pubblico in un programma di bug bounty e in un test pubblico di intrusione" e "il sistema e il suo funzionamento sono stati migliorati a tal punto che è possibile utilizzarlo nell'ambito limitato delle prove approvate".

Per le elezioni parlamentari federali di ottobre di quest'anno, il governo ricorda ai Cantoni che hanno bisogno di una licenza di base da parte della Confederazione per condurre il voto elettronico. I Cantoni possono decidere se richiedere o meno tale licenza.

