Verso il "sì" alla legge sul clima

I risultati parziali mostrano che la maggioranza delle elettrici e degli elettori è a favore della nuova legge sul clima.

La nuova legge federale sul clima, l’innovazione e la sicurezza energetica potrebbe presto superare con successo la prova del voto popolare. I risultati parziali dell’istituto demoscopico gfs.bern mostrano infatti che il 56% dell’elettorato ha detto "sì" alla legge.

Non sembra quindi che ci saranno sorprese rispetto ai sondaggi pre-voto, che davano l’approvazione della legge in netto vantaggio. Nonostante il sostegno sia diminuito nel corso della campagna, il 63% si dichiarava ancora favorevole alla legge a due settimane dal voto. "Ci sono tutte le ragioni per credere che sarà approvata il 18 giugno", scriveva gfs.bern.

Alcuni esponenti dell'Unione democratica di centro (UDC, destra sovranista), il principale partito contrario alla legge, hanno già reagito ai risultati parziali, dicendo che questa legge causerà ancora più problemi di approvvigionamento, dal momento che si farà affidamento soprattutto sull'energia elettrica, e che l'elettricità diventerà più costosa.

Cosa prevede la legge

La nuova Legge federale fissa gli obiettivi della Confederazione svizzera in materia di protezione del clima, di innovazione e di rafforzamento della sicurezza energetica (LOCliLink esterno). Tale legge rende vincolante il raggiungimento della neutralità climatica – ovvero un saldo netto delle emissioni di gas serra pari a zero – entro il 2050. Per fare ciò, il consumo di vettori energetici fossili come petrolio e gas sarà ridotto progressivamente, per esempio erogando incentivi finanziari (fino a 200 milioni di franchi all’anno) per sostituire i riscaldamenti inquinanti con impianti rispettosi del clima o per migliorare l’isolamento degli edifici.

Anche le imprese che investiranno in tecnologie innovative per la diminuzione delle emissioni saranno sostenute finanziariamente. Per i settori che non possono fare a meno di emettere gas serra, come l’agricoltura e gli inceneritori, si useranno tecnologie di prelievo e stoccaggio di CO2.

Un altro obiettivo importante inscritto nella legge è l’accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili, facendo maggiormente ricorso alla forza idrica e all’energia solare. Questo permetterà alla Svizzera di ridurre la sua dipendenza dalle fonti energetiche fossili importate dall’estero e di rafforzare così la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nazionale.

La legge in votazione è un controprogetto indirettoLink esterno all'Iniziativa dei ghiacciaiLink esterno, bocciata dal Parlamento e dal Governo perché ritenuta eccessiva, dal momento che chiedeva di proibire il consumo di combustibili fossili.

Svizzera, colpita dai cambiamenti climatici

La legge sul clima gode di un ampio sostegno da parte di vari settori della società. È appoggiata dal Governo elvetico, da tutti i principali partiti in Parlamento – a parte l'UDC – e dalle organizzazioni ambientaliste. Anche le aree rurali, che avevano contribuito al fallimento della legge sul CO2, sostengono questa legge.

La Svizzera, infatti, è particolarmente colpita dai cambiamenti climatici in corso. Dall’inizio delle misurazioni nel 1871, la temperatura è aumentata di 2,5 °C. Questo ha reso più frequenti gli eventi estremi come frane e inondazioni e i periodi di canicola e siccità, che hanno un impatto negativo sull’agricoltura. Per questo, secondo il campo del “sì” è importante che il Paese riduca le proprie emissioni di gas serra, nel rispetto degli impegni presi con l’accordo di Parigi nel 2017.

La Svizzera, inoltre, essendo sprovvista di giacimenti di petrolio e di gas, dipende da altri Paesi per importare questi combustibili. Attualmente, importa il 70% dell’energiaLink esterno che consuma. Tra i maggiori esportatori di combustibili fossili verso la Svizzera, ci sono Stati con Governi instabili e che non rispettano i diritti umani, come Nigeria e Libia.

Per rendere la Confederazione più indipendente a livello energetico, la legge prevede di potenziare la produzione di energia da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico e l'eolico, che in Svizzera non sono così sviluppati come nei Paesi vicini, senza imporre tasse o divieti sul consumo di energie fossili.

Una legge “divoratrice di elettricità”

Il Comitato che ha lanciato il referendum contro la legge sul clima crede che la sua approvazione comporterà un aumento importante dei costi della corrente elettrica. Per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, bisognerà di fatto vietare l’olio da riscaldamento, il gas, il diesel e la benzina, cioè il 60% dell’energia che consumiamo, afferma il campo contrario alla legge. L’incremento del consumo di energia, e quindi anche dei prezzi dell’elettricità, sarà inevitabile secondo il comitato referendario, dietro al quale c’è l’UDC, definendola “divoratrice di energia”.

Per corroborare queste affermazioni, il comitato del “no” cita uno studio del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) secondo il quale la nuova legge triplicherà i costi dell’energia per un surplus di 6’600 franchi all’anno per persona. Tuttavia, sembra che questo studio si basi su scenari estremi e lontani dalla realtàLink esterno.

Le persone contrarie alla legge affermano anche la produzione di energia tramite fonti rinnovabili si tradurrà in un deturpamento del paesaggio, che dovrà essere tappezzato di turbine eoliche e pannelli solari per aumentare la produzione di energia. Ciò, però, secondo loro, non garantirà l’approvvigionamento energetico a prezzi ragionevoli in inverno e minaccerà la sicurezza energetica del Paese.

