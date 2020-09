Il popolo svizzero salva la pelle al lupo?

Keystone / Alexandra Wey

In Svizzera non si sa ancora se si potrà abbattere il lupo a scopo preventivo. Secondo la prima tendenza all'uscita delle urne, c'è infatti incertezza sul risultato del voto sulla revisione della Legge sulla caccia, che avrebbe allentato le condizioni per uccidere il predatore.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2020 - 12:21

Già alla vigilia, l'esito del voto sulla revisione della Legge sulla caccia (LCP) appariva molto incerto. Nell'ultimo sondaggio realizzato dal gfs.bern per conto della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR, pubblicato dieci giorni fa, gli oppositori erano passati in lieve vantaggio: il 48% contro il 46% di sostenitori, mentre il 6% rimaneva ancora indeciso.

Tenuto conto anche del margine di errore del +/-2,7%, i giochi erano dunque ben lungi dall’essere fatti, nonostante la spettacolare rimonta degli avversari della revisione. Costoro avevano guadagnato 12 punti percentuali rispetto al sondaggio precedente, risalente a tre settimane e mezza prima, mentre i fautori ne avevano persi 8.

Contenuto esterno Risultati finali del voto in diretta, nei singoli cantoni e in tutta la Svizzera

La partita serrata fino alla fine rispecchia la spaccatura che ha provocato nella popolazione e nel parlamento svizzeri il ritorno in territorio elvetico di grandi predatori, che erano stati sterminati da tempo, in particolare del lupo. Dal 1995, questo canide si è reinsediato in Svizzera. Il primo branco si è formato nel 2012. Alla fine dell'anno scorso, tra branchi e animali solitari, complessivamente si contavano un'ottantina di lupi sparsi in vari cantoni svizzeri.

"Specie protette regolabili"

In primo piano della nuova LCP, varata dal parlamento e combattuta con un referendum, c'è proprio l'articolo che dichiara il lupo e lo stambecco "specie protette regolabili". Al governo federale è inoltre lasciata la facoltà di autorizzare, tramite ordinanza, la regolazione di altre specie.

La nuova legge stabilisce che gli abbattimenti possono essere decisi per i seguenti motivi: proteggere spazi vitali o conservare la diversità delle specie, oppure prevenire danni o un pericolo concreto per l'uomo, oppure mantenere effettivi adeguati di selvaggina a livello regionale. Attualmente, invece, l'autorizzazione di abbattere un lupo non è rilasciata a titolo preventivo, bensì solo se ha ucciso più di 25 ovini in un mese o 35 in quattro mesi, nonostante le misure di protezione delle greggi.

La competenza di decidere le regolazioni di specie protette passa dalla Confederazione ai Cantoni. Questi, con la nuova normativa, non devono più ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'ambiente, ma semplicemente consultarlo.

La revisione introduce anche altre varie novità, volte a rafforzare la tutela della natura, quali, per esempio, la designazione e il finanziamento da parte della Confederazione di corridoi faunistici d'importanza interregionale.

Buon compromesso per i fautori

L'idea era di adattare la legge vigente, che risale al 1985, quando il lupo non si era ancora reinsediato in Svizzera, all'evoluzione delle popolazioni di predatori e altre specie di animali selvatici che provocano danni. Questo al fine di appianare i conflitti tra coloro che esigono la loro protezione e coloro che chiedono la loro eliminazione.

Il testo uscito dai banchi del parlamento, per volontà di una maggioranza composta di democentristi, popolari democratici, borghesi democratici e liberali radicali, è effettivamente considerato un "buon compromesso nella tradizione svizzera" dal governo federale, che lo sostiene. Una visione con cui concordano l'associazione CacciaSvizzera, il Gruppo svizzero per le regioni di montagna e l'Unione svizzera dei contadini.

Sbilanciato per gli oppositori

Per socialisti, Verdi e Verdi liberali, che si sono opposti invano in parlamento, il testo è invece sbilanciato e rappresenta una minaccia per la protezione delle specie animali. Un parere ampiamente condiviso dalle organizzazioni Pro Natura, WWF, BirdLife, Gruppo Lupo Svizzera e zooschweiz, che hanno impugnato con successo il referendum.

Dal sondaggio SRG SSR è emerso che le donne e i giovani erano più propensi a votare "no". Gli oppositori sono risultati particolarmente numerosi nei grandi agglomerati urbani, mentre nelle zone rurali predominavano i sostenitori della nuova legge.