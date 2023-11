Riunione segreta dei "Cittadini del Reich " a Basilea

La bandiera dello Stato parallelo. In Germania, i “Cittadini del Reich” sono nel mirino dell'Ufficio per la protezione della Costituzione, mentre i membri svizzeri agiscono ancora ampiamente indisturbati. Keystone / Jan Woitas

Il "Regno di Germania" vuole espandere il suo sistema finanziario alternativo con l'aiuto di cittadini e cittadine svizzere. Questo movimento che nega la legittimità dello Stato si è di recente riunito illegalmente nel centro di Basilea.

È una domenica tempestosa di inizio novembre. Circa 50 persone si riuniscono in una magnifica villa nel centro di Basilea per un incontro cospirativo. Hanno scoperto il luogo esatto solo poco prima dell'evento, dopo aver pagato la quota di iscrizione.

Tre esponenti del cosiddetto "Königreich Deutschland", il "Regno di Germania" o KRD, sono arrivati dalla Germania. Si tratta dell'evento di lancio per espandere lo pseudo-Stato in Svizzera.

Agli occhi dei Reichsbürger, i "Cittadini del Reich", il sistema finanziario globale è la causa di tutti i problemi e serve a controllare le persone. Ciò si è fatto sempre più chiaro agli occhi di questo gruppo che nega la legittimità dello Stato, soprattutto durante la pandemia di coronavirus.

"In passato si voleva governare fin dentro il salotto, oggi si vuole governare fin sotto la pelle", si lamenta uno degli oratori del KRD – un'allusione alle misure anti Covid-19.

Popoli germanici, la "razza superiore"

Per sfuggire al presunto controllo del sistema finanziario, il KRD ha creato una propria moneta senza indugi. Ora vogliono istituirla anche in Svizzera, e non è una coincidenza. Perché agli occhi dei cittadini e delle cittadine del Reich, i popoli germanici sono al di sopra degli altri – un'affermazione che riflette la loro visione nazionalistica del mondo.

Uno dei principali oratori ha detto: "I popoli germanici hanno una vocazione molto specifica. E questa sta nel fatto che portiamo dentro di noi il più alto legame con il Creatore di tutti i popoli di questa terra".

Coloro che seguono il "regno" spesso si rifiutano di pagare tasse e imposte. Negano allo Stato il diritto di esistere.

Il nuovo "Marco tedesco" in Svizzera

Ora il movimento si sta diffondendo in Svizzera, dove il "regno" vuole espandersi e raccogliere denaro: con una propria cassa malati, un regime pensionistico e persino una banca. Anche a Basilea si tengono seminari sulla creazione di un'impresa nel "Regno di Germania".

I membri dello pseudo Stato non vogliono altro che rovesciare il sistema finanziario. L’ingrediente più importante della loro ricetta per farlo è la loro moneta, il "Nuovo Marco tedesco".

Questa può essere utilizzata, ad esempio, per fare acquisti nel negozio online del "regno". Qui si commerciano calzini fatti a mano, tinture curative e persino cavalli.

Secondo l'esperto di estremismo Dirk Baier, direttore dell'Istituto per la prevenzione della delinquenza e del crimine dell'Università di scienze applicate di Zurigo, il "Regno di Germania" è interessato principalmente a una cosa: fare soldi. "Qui ci sono patrimoni da sottrarre. A mio avviso, si tratta di una sorta di truffa".

Il sistema della banca "reale"

Chi perpetra le truffe è sempre alla ricerca di nuovi mercati, ed è per questo che ora il movimento è arrivato in Svizzera. Baier mette in guardia dal versare denaro in questi fondi: "In definitiva, è come investire i propri soldi nei fondi del gioco del Monopoli".

Una volta scambiato il proprio denaro con il "Nuovo Marco tedesco", non è più possibile recuperarlo. Diverse persone a Basilea hanno pagato una quota per iscriversi al KRD – e hanno aperto un conto bancario allo stesso tempo. I pagamenti venivano effettuati sul posto in euro e franchi svizzeri. I filmati dell'evento lo dimostrano.

Le ricerche mostrano anche che un certo numero di cittadini e cittadine svizzere ha già un conto bancario presso la "Banca reale". I piani del KRD sono stati spiegati all'evento di Basilea: tra le altre cose, sono previsti diversi "uffici di cambio" in Svizzera, dove i contanti possono essere cambiati con la valuta "reale".

Transazioni illegali

Per tali transazioni è necessaria una licenza. Il movimento non ha questa licenza né in Svizzera né in Germania, dove ha sede. All'inizio dell'anno, l'Autorità tedesca di vigilanza sui mercati finanziari ha vietato diversi servizi del KRD in Germania e ha anche sigillato i suoi locali.

Diverse persone provenienti dalla Svizzera sono intervenute all'evento. Hanno parlato delle loro aziende, che gestiscono dalla Svizzera – all'interno del sistema del KRD. Un oratore della scena elvetica ha spiegato al pubblico come vuole liberarsi dai suoi doveri civici: "Non voglio pagare più tasse nel 2024. E il motivo è che non voglio più finanziare questo sistema", ha detto.

"Non voglio più pagare l'assicurazione sanitaria. Voglio creare una soluzione per tutti gli svizzeri, per i concittadini, semplicemente per tutti in questo Paese, perché un sistema finisce solo se non viene più alimentato".

La Scuola libera di musica di Basilea, che ha affittato i locali ai Cittadini del Reich, ha preso fermamente le distanze da queste idee. Non sapevano che si trattasse di un evento di questo movimento. Fino al momento della pubblicazione di questo articolo, il "Regno di Germania" non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

