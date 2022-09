Sergei Guriev: "I commercianti di petrolio svizzeri saranno decisivi"

L'economista russo Sergei Guriev è fuggito a Parigi nel 2013. swissinfo.ch

Quanto sono efficaci le sanzioni contro la Russia? Che ruolo ha la Svizzera nella guerra contro l'Ucraina? Abbiamo intervistato gli oppositori russi di Putin. L'opinione dell'economista Sergei Guriev.

La Svizzera svolge un ruolo importante quando si tratta di materie prime e beni russi. Non deve nascondersi dietro alla neutralità, ma contribuire attivamente a far sì che il regime bellico russo esaurisca le risorse. È l'opinione unanime di tutte le personalità che abbiamo intervistato in questa serie.

Serie: lo sguardo dell'opposizione russa sulla Svizzera In questa serie di interviste abbiamo contattato le voci più importanti che si oppongono al Cremlino. La maggior parte di loro, per questa ragione, ha lasciato il Paese. Garri Kasparov vive ora in Croazia, l'imprenditore Leonid Nevzlin in Israele, mentre gli economisti Sergei Guriev e Sergei Alekashenko sono rispettivamente in Francia e a Washington. End of insertion

Sergei Guriev è professore di economia e rettore dell'Istituto Sciences Po di Parigi, dove insegna dal 2013, dopo essere stato rettore della New Economic School di Mosca dal 2004 al 2014. È stato membro del consiglio di amministrazione di diverse banche e società russe. Guriev dirige anche il Research and Policy Network on Populism (Rete di ricerca e politica sul populismo) presso il Centre for Economic Policy Research di Londra.

Ha lasciato la Russia nel 2013 dopo un "interrogatorio spaventoso e umiliante", quando gli investigatori del governo hanno perquisito il suo ufficio e sequestrato cinque anni di email perché faceva parte di un gruppo di esperti/e di economia critici nei confronti della posizione russa sul caso Yukos.

SWI swissinfo.ch: Signor Guriev, le sanzioni occidentali stanno funzionando come si aspettava?

Sergei Guriev: L'idea principale dietro le sanzioni era quella di influenzare gli obiettivi di Putin e fargli capire che una guerra del genere è troppo costosa e pericolosa per lui. Abbiamo però visto che non sta cambiando i suoi obiettivi.

L'idea alla base delle sanzioni è mutata di conseguenza: Putin deve essere privato delle risorse necessarie per continuare la guerra. In altre parole, deve essere privato della possibilità di produrre nuove armi e di reclutare soldati. Viste da questo punto di vista: sì, le sanzioni hanno già avuto successo.

Tuttavia, la macchina da guerra di Putin continua a funzionare. È stato sufficiente?

Le nuove sanzioni che verranno decise a dicembre, gennaio e febbraio limiteranno ulteriormente la capacità di Putin di continuare la guerra. Ad esempio, è previsto un embargo sulle esportazioni di petrolio russo in Europa e un tetto massimo sul prezzo delle vendite rimanenti del petrolio. [Putin] vorrà comunque continuare la guerra contro l'Ucraina, ma avrà meno soldi, meno carri armati e meno aerei.

A questo proposito, è fondamentale che l'Occidente mantenga la sua unità. Perché ogni crepa, per quanto piccola, sarà utilizzata da Putin.

Come vede il ruolo della Svizzera nel quadro degli sforzi occidentali per fermare la guerra di Putin?

È fondamentale. La Svizzera è un Paese che dispone di tecnologia moderna e di banche che potrebbero aiutare Putin ad aggirare le sanzioni per acquistare tecnologie all'estero. Se verrà introdotto un embargo sul commercio del petrolio russo, i commercianti svizzeri avranno un ruolo importante da svolgere.

È quindi assolutamente giusto che la Svizzera, nonostante il suo status di neutralità, abbia partecipato alle sanzioni fin dall'inizio. Questo è stato molto importante e contribuirà a far terminare la guerra più rapidamente.

La Russia non vede più la Svizzera come mediatrice neutrale, perché Berna ha preso posizione nella guerra. La Svizzera avrebbe fatto meglio a mantenere un profilo basso nell'interesse dell'imparzialità?

È vero che la Svizzera ha scelto di schierarsi da una parte in questa guerra, ed è quella dei buoni. E questa è la cosa giusta da fare. Non siamo negli anni '40, quando la Svizzera manteneva la sua neutralità e quindi aiutava la Germania a evitare le sanzioni imposte dagli altri Paesi occidentali. È ovvio che la Svizzera deve unirsi all'alleanza occidentale, perché è in gioco la sopravvivenza dell'Europa.

Se Putin non viene fermato nell'Ucraina orientale, la parte occidentale del Paese seguirà. E poi altri Paesi dell'Europa orientale. Putin ha le armi nucleari e continuerà a ricattare il mondo con esse. Per questo motivo bisogna fargli capire che tutto l'Occidente è unito nella sua posizione, compresa la Svizzera e i Paesi industrializzati non occidentali come Giappone, Singapore, Australia e Corea.

Anche l'India e la Cina si stanno unendo in qualche misura, rifiutando di vendere armi alla Russia per paura di sanzioni secondarie occidentali. Tutti i Paesi con denaro e tecnologia devono unirsi contro Putin. Questo è un importante prerequisito per porre fine alla guerra.

Quali sono le sue aspettative verso il sistema giudiziario svizzero per quanto riguarda le indagini sulla corruzione?

Più numerose sono le indagini contro i cittadini e le cittadine di nazionalità russa, più sarà difficile per Putin mobilitare le sue élite e le sue aziende. È davvero sconcertante vedere che i familiari di queste élite, compresa la famiglia di Putin, utilizzano conti in banche svizzere per mettere al sicuro e spendere il denaro rubato da Putin e dai suoi sodali.

Naturalmente, il figlio non è responsabile per il padre. E la moglie è libera di spendere il proprio denaro indipendentemente dal marito. Ma se queste persone accumulano e spendono il denaro rubato alle contribuenti e ai contribuenti russi, la Svizzera deve impegnarsi di più e chiarire l'origine di questi soldi, proprio come le banche elvetiche fanno con il resto della clientela.

In ogni caso, è sorprendente che i membri della cerchia ristretta di Putin siano in grado di eludere le indagini anticorruzione con l'aiuto del sistema finanziario svizzero.

L'intervista è stata condotta per iscritto.

A cura di Balz Rigendinger

Traduzione dal tedesco: Sara Ibrahim

