L'impatto della pandemia sulla legge sanitaria svizzera diventa evidente

La spesa per l'assistenza sanitaria in Svizzera è aumentata del 5,9% nel 2021, in gran parte gonfiata dai finanziamenti statali di emergenza per combattere la pandemia di Covid-19, come rivelano i dati ufficiali.

La spesa sanitaria è aumentata di 4,8 miliardi di franchi svizzeri (5,4 miliardi di dollari), raggiungendo gli 86,3 miliardi di franchi svizzeri, pari all'11,8% della produzione economica totale della Svizzera.

I contribuenti si sono ritrovati con un conto di 1,8 miliardi di franchi svizzeri per le misure contro la pandemia che hanno aumentato i servizi sanitari finanziati dallo Stato di quasi il 75% nel 2021.

La spesa ospedaliera è aumentata del 4,4%, pari a 1,3 miliardi di franchi, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UST) pubblicati martedì.

La spesa sanitaria totale per il 2021 ammonta a 827 franchi per persona, al mese. Le famiglie private hanno contribuito in media con 184 franchi di questa somma.

I costi sanitari sono aumentati in media del 3% negli ultimi cinque anni, afferma l'UST. Gli assicuratori sanitari avvertono che questo costo continua a essere fuori controllo in Svizzera.

All'inizio di questo mese, il gruppo di assicuratori Santésuisse ha dichiarato che i costi sono aumentati del 7,5% pro capite nei primi due mesi del 2023.

I premi delle assicurazioni sanitarie sono aumentati in media del 6,6% tra il 2022 e il 2023, in relazione alla pandemia e agli effetti di recupero.

Ma Santésuisse ha dichiarato che sarebbe necessario un aumento del 10% per far fronte all'aumento dei costi che stanno crescendo più rapidamente che mai.

