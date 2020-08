Come voterete il 27 settembre?

Keystone / Gian Ehrenzeller

Cinque quesiti, la vostra opinione: partecipate al sondaggio della SSR sulla votazione popolare!

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 agosto 2020 - 11:33

L'elettorato svizzero il 27 settembre voterà su cinque scottanti temi a livello federale.

L'iniziativa dell'UDC per un'immigrazione moderata (per la limitazione) i referendum sulla modifica della Legge sulla caccia che allenta le condizioni di abbattimento del lupo e sulla modifica della legge sull'imposta federale diretta che aumenta le deduzioni fiscali per figli e quelle per i costi del loro accudimento da parte di terzi: questi tre temi avrebbero dovuto essere sottoposti al verdetto delle urne in maggio, ma lo scrutinio è stato rinviato a settembre a causa della pandemia di coronavirus. A questi si sono nel frattempo aggiunti altri due referendum: quello sulla modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno per un congedo di paternità pagato di due settimane e quello sull'acquisto di nuovi aerei da combattimento.

