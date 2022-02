Il divieto della sperimentazione animale rimane una prospettiva lontana

© Keystone / Gaetan Bally

Il popolo svizzero si appresta a respingere l’iniziativa che chiede di vietare qualsiasi esperimento su animali ed esseri umani. La proposta sembra non avere alcuna chance, stando alle prime tendenze disponibili.

L’elettorato sembra determinato a respingere per la quarta volta il divieto della sperimentazione animale. A confermarlo sono le prime tendenze pubblicate dall’istituto demoscopico gfs.bern.

Già l’ultimo sondaggio della SSR aveva messo in luce il netto vantaggio del campo del “no”, con il 68% delle persone intervistate che si erano espresse contro il testo e il 26% a favore. Dati, questi, che sembrano segnare senza ulteriori sorprese il destino dell’iniziativa.

Il divieto della sperimentazione animale era già stato respinto in tre votazioni precedenti (nel 1985, nel 1992 e nel 1993) e sempre con una larga maggioranza (70%, 56% e 72%). Le svizzere e gli svizzeri sembrano non nutrire alcun dubbio nemmeno questa volta.

L’iniziativa propone di vietare non solo gli esperimenti sugli animali ma, per analogia, anche quelli sugli esseri umani e l’importazione di prodotti ottenuti tramite tali esperimenti. Per questi motivi è considerata troppo estrema sia dal Governo che dal Parlamento. Nella votazione parlamentare, infatti, tutti partiti politici hanno respinto la proposta.

L’iniziativa in breve

Il testoLink esterno dell’iniziativa, intitolata “Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani - Sì ai metodi di ricerca che promuovono la sicurezza e il progresso”, chiede il divieto assoluto di qualsiasi esperimento sugli esseri viventi, anche nell’ambito della ricerca di base e dell’insegnamento.

Il veto si estenderebbe anche al commercio, all’importazione e all’esportazione di qualsiasi prodotto che comporti esperimenti diretti o indiretti sugli animali.

Il testo propone inoltre che i metodi sostitutivi ricevano gli stessi sostegni statali garantiti alla ricerca con esperimenti animali.

Chi ha promosso l’iniziativa ritiene che gli esperimenti sugli animali siano dei veri e propri maltrattamenti e possano costituire un crimine. Anche gli animali, infatti, provano dolore e sofferenza: ecco perché è nostro dovere morale assicurare il benessere di tutti gli esseri viventi, sostengono i promotori e le promotrici del testo.

Inoltre, secondo il campo del “sì”, l’esecuzione di tali esperimenti sarebbe persino controproducente, in quanto non garantirebbe risultati sicuri, ma legittimerebbe solo la ricerca incompleta e l’esclusione della responsabilità, oltre che l’abuso di esseri viventi non in grado di esprimere la loro volontà. Chi sostiene l’iniziativa afferma che la ricerca potrebbe ottenere dei risultati validi anche tramiti approcci che non inducono sofferenze.

Secondo il campo del “no”, tale divieto comporterebbe svantaggi significativi in termini di sviluppo e disponibilità di terapie mediche innovative, sia a uso umano che animale, come i vaccini. La ricerca sarebbe notevolmente limitata e ciò metterebbe a rischio anche posti di lavoro.

Governo e Parlamento considerano che la Legge federale sulla protezione degli animaliLink esterno, entrata in vigore nel 2008, sia sufficientemente severa. Essa si basa sul principio delle 3R (replace, reduce, refine), che predilige la sostituzione degli esperimenti animali con altri metodi, la riduzione del numero di esperimenti e la minimizzazione della sofferenza.

Sia i partiti a destra che a sinistra dello scacchiere politico ritengono che l’attuale quadro legale riduca notevolmente la sperimentazione animale nella ricerca e perciò si oppongono all’iniziativa.

Anche organizzazioni come il Fondo nazionale di ricerca, swissuniversities e la Protezione svizzera degli animali si sono espresse contro all’iniziativa. Il timore è che questo testo così radicale tagli la Svizzera fuori dal progresso medico mondiale e abbia gravi conseguenze sulla salute di animali e umani. Molti programmi scientifici, inoltre, rischierebbero di trasferirsi all’estero.

