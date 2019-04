Solo le dimissioni di De Gaulle nel 1969 permisero ai paesi coinvolti di uscire dalla situazione di stallo. Nel 1973 Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda (che non faceva parte dell'AELS) entrarono a far parte della CEE, mentre in Norvegia l'adesione fu respinta alle urne.

Già nel luglio 1961 la Gran Bretagna avviò trattative per un'adesione alla CEELink esterno . Il riorientamento di Londra rappresentava evidentemente un indebolimento dell'AELS. Per tutta risposta, la Svizzera decise pochi mesi dopo di sottoporre alla CEE una domanda di associazioneLink esterno .

"Entrambi i paesi miravano in primo luogo a una cooperazione puramente economica in Europa ed erano opposti a strutture sovranazionali", afferma Ruchti. Il Trattato di Roma del 1957 , che diede vita alla CEE, costrinse però i paesi rimasti fuori dal mercato comune a scegliere un'altra opzione. Il 4 gennaio 1960 Austria, Danimarca, Norvegia, Svezia, Portogallo, Regno Unito e Svizzera firmarono a Stoccolma un accordo per la creazione dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)Link esterno .

Al diplomatico svizzero, che si apprestava a lasciare la capitale britannica per assumere l'incarico di segretario generale del Dipartimento politico federale (il futuro Dipartimento degli affari esteri DFAE) a Berna, non sfuggivano però le contraddizioni di un paese con un glorioso passato imperiale e un presente segnato da una difficile situazione economica e da un rapporto contrastato con l'Europa.

L'ambasciatore Albert Weitnauer dovette ammetterlo, alla fine del suo rapporto: dopo cinque anni di permanenza a Londra aveva finito per capire e apprezzare "questo popolo inglese, profondamente amabile". Ai suoi occhi, l'Inghilterra appariva ancora la "merry old England" (la vecchia cara Inghilterra), anche se ormai il paese era "senza molto potere e influenza".

"[…] Il concetto che i britannici hanno di sé stessi è molto strano. Considerano il paese e il popolo della Gran Bretagna assolutamente unico, superiore a tutti gli altri popoli e alle altre regioni del mondo. In particolare è distorta l'immagine che hanno del loro rapporto con l'Europa (e questo nonostante la conferma dell'appartenenza alla Comunità europea nel recente referendum). Il popolo inglese non ha davvero recepito la tesi di Arnold Toynbee e di Winston Churchill, tesi che esprime una cosa assolutamente evidente, e cioè che fin dall'inizio l'Inghilterra è stata una parte irrinunciabile dell'Europa e che lo è rimasta fino ai nostri giorni. Questa repulsione molto radicata a considerarsi semplicemente uno dei tanti popoli europei è ancora più paradossale, nella misura in cui in Inghilterra le virtù e le debolezze dello stile di vita europeo vi si sono conservate meglio e in modo più evidente che non nei paesi più o meno 'americanizzati' dell'Europa occidentale continentale. […]"

Nel frattempo la Svizzera, che negli anni precedenti aveva scandagliato ripetutamente i suoi spazi di manovra, firmò un trattato di libero scambio con la CEE (luglio 1972). "Indirettamente è grazie alla Gran Bretagna se la Svizzera si è accostata alla CEE e ha stipulato un accordo di libero scambio che è ancora oggi una pietra angolare dei rapporti tra Berna e Bruxelles", osserva Sacha Zala, direttore di Dodis.