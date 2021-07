SWI swissinfo.ch dà spazio alle "Voci di libertà dal mondo"

© Ed Kashi / Vii

La libertà d'espressione è un diritto umano, ma è lungi dall'essere scontata. Molte persone nel mondo continuano a battersi per essa, giorno dopo giorno. Su SWI swissinfo.ch, alcuni di loro parlano delle proprie idee.

01 luglio 2021

Bruno Kaufmann

Manami, Dimitri, Jessica, Ellie e Marie sono imprenditori, giornalisti, politici eletti o solo cittadini attivi provenienti da varie parti del mondo. Si esprimono su questioni pubbliche grandi e piccole, controverse oppure no. Ciò che li unisce è l'impegno per esprimersi liberamente e, soprattutto, essere ascoltati.

Nell'epoca della digitalizzazione e dei media sociali globali, la libertà d'espressione deve essere difesa ogni giorno. È questo che fanno le voci che abbiamo sentito nella nostra serie di brevi video "Voci di libertà dal mondo". In condizioni e luoghi molto diversi, nei contesti più disparati, queste persone si battono per la libertà d'espressione.

Il nostro viaggio inizia nella piccola isola giapponese di Ishigaki, quasi 2'000 chilometri a sud di Tokyo. È qui che vive la 28enne Manami Mihara.

Da Ishigaki viaggiamo attorno al globo per raggiungere i Caraibi e Cuba, dove incontriamo la giornalista web Jessica Dominguez Delgado.

Da Cuba avremmo voluto raggiungere la capitale russa Mosca. Ma abbiamo incontrato l'ex caporedattore di un importante canale d'informazione in un luogo totalmente diverso.

Prossimamente: voci da Cina, Svizzera e Brasile.

In questa serie di articoli sulla libertà d'espressione, abbiamo parlato del modo in cui Stati come Brasile, India, Turchia, ma anche Ungheria e Polonia, hanno preso una svolta verso l'autoritarismo negli ultimi anni. Questo è, in primo luogo, una cattiva notizia per la libertà d'espressione. In questi Paesi, ma anche in molti altri, cittadini impegnati e attivi non subiscono solo restrizioni, ma anche persecuzioni – a Hong Kong, sono messi in prigione.

Leggete altri aspetti sul tema della libertà d'espressione nel nostro focus: