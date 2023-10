SWI swissinfo.ch vi invita a vivere in diretta le elezioni del Parlamento svizzero

SWI swissinfo.ch / Severin Nowacki

Vivete all'estero e volete seguire in diretta le elezioni del Parlamento svizzero di domenica? SWI swissinfo.ch vi terrà informati tramite l'app "SWIplus" e il sito internet swissinfo.ch e vi offre la possibilità di seguire la copertura completa di SRF in tedesco, RTS in francese e RSI in italiano.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 ottobre 2023 - 08:00

Questa domenica il popolo elvetico elegge il nuovo Parlamento. Più di 200'000 svizzeri e svizzere all'estero hanno avuto la possibilità di partecipare a queste elezioni. Quest'anno, anche loro potranno seguire in diretta le proiezioni, i risultati e le analisi della Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), della Radio Télévision Suisse (RTS) e della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI), ovunque si trovino.

Diffusione illimitata in tutto il mondo

La diffusione delle trasmissioni in diretta streaming è possibile perché per questo evento politico nazionale i canali televisivi della SSR hanno sbloccato la restrizione di geoblocking. Ciò significa che le trasmissioni televisive di domenica possono essere seguite in diretta in tutto il mondo tramite l'applicazione per smartphone "SWI Plus" o il sito internet swissinfo.ch.

Gli svizzeri e le svizzere all'estero hanno quindi un accesso completo e illimitato a informazioni di qualità che consentono loro di seguire l'andamento delle elezioni.

Informazioni per la Quinta Svizzera

A partire dalle 12.00 di domenica, SWI swissinfo.ch offrirà una copertura completa delle elezioni sulla sua app, nelle lingue nazionali e in inglese, e sul suo sito internet, in 10 lingue. Le persone espatriate potranno avere una panoramica completa e rapida dei risultati in ogni Cantone, oltre a reazioni, grafici e analisi.

Le informazioni saranno pubblicate anche sugli account Twitter, Facebook e Instagram di SWI swissinfo.ch man mano che i risultati arriveranno. SWI swissinfo.ch, SRF, RTS e RSI vi informano da tutta la Svizzera: con duplex dagli uffici di Palazzo federale e nei cantoni, dove i corrispondenti della SSR seguono i risultati e raccolgono le reazioni.

Analisi e valutazioni esclusive dei presidenti dei partiti

Il team dell'istituto di ricerca gfs.bern, su mandato della SSR, elaborerà le proiezioni nello studio elettorale di Zurigo. Queste che saranno pubblicate alle 16.00, 18.00 e 20.00 ora svizzera. Il politologo Lukas Golder dell'istituto gfs.bern analizzerà poi i risultati. I e le presidenti dei partiti si esprimeranno dal canto loro dopo la proiezione delle 18.00.

