Una sanità sempre più cara

I premi di cassa malati aumentano ogni anno e fioccano le proposte per riformare il sistema – Approfondite e discutete il tema con “dialogo”.

La sanità in Svizzera diventa sempre più cara: per il prossimo anno è previsto un aumento dei premi di cassa malati di almeno l’8%. Una tendenza che prosegue da anni e che è tra le principali preoccupazioni della popolazione. Il tema fa discutere anche la politica, con le proposte per frenare i costi della salute che si moltiplicano in vista delle elezioni federali.

Con "dialogo" la SSR vi propone una selezione di contenuti da tutte le redazioni nazionaliLink esterno (SRF, RTS, RTR, Swissinfo e RSI) per approfondire i diversi aspetti dell’argomento.

All’interno dell’offerta troverete anche uno spazio di dibattito onlineLink esterno, moderato e tradotto nelle quattro lingue nazionali e in inglese, per discutere dell’argomento.

