Giudici federali estratti a sorte, iniziativa verso la bocciatura

L'iniziativa popolare che chiede l'introduzione di un sorteggio per assegnare le cariche di giudice federale, in modo da garantire l'indipendenza della giustizia dalla politica e dai partiti, dovrebbe essere nettamente respinta dal popolo elvetico, stando alle prime proiezioni.

L'iniziativa "Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggioLink esterno", conosciuta come "Iniziativa sulla giustizia", si sta avviando verso una netta bocciatura da parte del popolo elvetico. È quanto emerge dalle prime proiezioni che danno il campo del "no" vincente son il 68% dei voti.

Sorteggio qualificato

Il testo propone che le cariche di giudice federale, la più alta funzione giudiziaria elvetica, siano assegnate tramite estrazione a sorte da una lista di persone considerate idonee alla professione. Questa lista di candidature sarebbe stilata da una commissione peritale designata dal Governo.

L'iniziativa prevede inoltre che il mandato di giudice federale non abbia più una durata precisa, ma scada semplicemente cinque anni dopo il compimento dell'età ordinaria di pensionamento. Solo in caso di gravi violazioni dei doveri d'ufficio o di malattia dovrebbe essere possibile il licenziamento da parte del Parlamento.

Designazione dei giudici oggi In Svizzera i giudici sono eletti dal Parlamento e in alcuni Cantoni anche dall'elettorato. La durata del mandato è relativamente breve (in genere quattro o sei anni). I giudici devono quindi candidarsi per la rielezione. I giudici federali sono nominati ufficiosamente in base alla rappresentanza proporzionale dei partiti (chiave di ripartizione in base alla forza dei partiti in Parlamento). I giudici eletti devono versare al proprio partito una "tassa di mandato". Questi contributi dei giudici costituiscono una fonte di reddito per i partiti: sebbene non tutti gli schieramenti politici divulghino i loro dati, è probabile che raggiungano importi a cinque cifre. End of insertion

L'iniziativa è stata promossa da un comitato di cittadini e cittadineLink esterno guidato dal ricco imprenditore Anders Gasser, titolare del gruppo Lorze. Il comitato sostiene che il "sorteggio qualificato" sarebbe il modo migliore per spoliticizzare l'elezione dei giudici federali.

Nel sistema attuale, il Parlamento svizzero assegna le cariche di giudice federale badando che le forze politiche siano equamente rappresentate. Ciò implica che i candidati e le candidate siano membri di un partito.

Il campo del "sì" critica, inoltre, la cosiddetta "tassa di mandato" versata dai giudici al proprio partito, un unicum a livello globale. In cambio di questa quota il o la giudice federale può contare sull'appoggio del partito durante la rielezione.

Ciò crea dipendenze reciproche che, secondo chi promuove l'iniziativa (e non solo), mettono in discussione la separazione dei poteri legislativo e giudiziario. Un partito potrebbe per esempio mettere sotto pressione un giudice e non sostenere più la sua rielezione qualora non fosse contento di una sentenza.

Queste preoccupazioni sono condivise anche il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa che ha rimproverato la Svizzera per il suo sistema.

Per chi sostiene l'iniziativa, l'estrazione a sorte risolverebbe il problema e garantirebbe un sistema giudiziario indipendente e al riparo dalla corruzione e dall'influenza di partiti, lobby e gruppi d'interesse.

Chi invece si oppone reputa l'iniziativa troppo estrema e inutile, poiché è dell'opinione che il sistema esistente funzioni bene. Secondo chi difende il "no", l'elezione da parte del Parlamento dà legittimità democratica alla procedura. Come ha riassunto un legislatore: "La democrazia è meglio di una lotteria".

Attualmente, il Parlamento può prendere in considerazione criteri come l'età, il sesso o l'origine nell'elezione e garantire così un equilibrio sociale nell'amministrazione della giustizia, sottolineano gli avversari al testo.

Il sorteggio non piace

Fin dall'inizio della campagna in vista della votazione, l'iniziativa non è riuscita a raccogliere consensi a sufficienza. Nell'ultimo sondaggio SSR, il 41% dell'elettorato si era detto favorevole, mentre il 50% aveva dichiarato in modo più o meno netto di voler respingere il testo, l'8% in più di quanto era emerso nel sondaggio precedente. È una tendenza tipica delle iniziative popolari perdere sostegno con l'avvicinarsi della data della votazione.

La maggior parte delle persone interpellate ha detto di non voler lasciare al caso la scelta dei giudici e di essere d'accordo con l'argomento secondo cui il sorteggio rischierebbe di minare la legittimazione democratica di un'elezione.

Quest'opinione è condivisa da Governo e Parlamento, i quali ritengono che non vi siano elementi che facciano dubitare dell'indipendenza dei giudici federali.

Tuttavia, neanche il sistema attuale sembra godere di particolare popolarità. Sempre in occasione dell'ultimo sondaggio SSR, la maggioranza delle persone interpellate ha detto di ritenerlo inadeguato.

Il metodo di assegnazione delle cariche di giudice federale resterà quindi, in tutta probabilità, un tema dell'agenda politica elvetica.